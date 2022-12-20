Татарстан в новогодние каникулы посетят до 180 тысяч туристов

— Традиционно мы ожидаем огромное количество туристов, которые приедут к нам, в Татарстан, в Казань. И на сегодняшний день мы видим, что динамика по сравнению с прошлым годом у нас выше, то есть где-то на 10-11% туристический поток будет выше на новогодние каникулы. Уже с последних чисел декабря увидим большое количество гостей в центральной части города, всех туристических локациях. Мы готовимся к этому, — сказал он.