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2 часа назад

Татарстан в новогодние каникулы посетят до 180 тысяч туристов

Реальное времяиещё 1

Татарстан в новогодние каникулы посетят порядка 170—180 тысяч туристов. Такой прогноз озвучил председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов.

Татарстан в новогодние каникулы посетят до 180 тысяч туристов
Фото: Реальное времяРеальное время

— Традиционно мы ожидаем огромное количество туристов, которые приедут к нам, в Татарстан, в Казань. И на сегодняшний день мы видим, что динамика по сравнению с прошлым годом у нас выше, то есть где-то на 10-11% туристический поток будет выше на новогодние каникулы. Уже с последних чисел декабря увидим большое количество гостей в центральной части города, всех туристических локациях. Мы готовимся к этому, — сказал он.

По его словам, загрузка гостиниц уже оценивается как высокая. На многие даты она достигла 95—97%.

— Мы ожидаем, что такая высокая загрузка будет держаться все дни, начиная с 31 декабря, по 9 января, — заявил Сергей Иванов.

В предыдущие новогодние праздники Татарстан посетили 140 тысяч гостей. С 2 по 9 января загрузка отелей составила 90%.

Большим спросом среди гостей и жителей республики пользуется путешествие в резиденцию татарстанского Деда Мороза — Кыш Бабая в селе Новый Кырлай Арского района. В праздничные дни ее посетили 3 тысячи человек.

Накануне председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов заявил, что Казань в 2022 году посетит рекордное количество туристов. Прирост турпотока он объяснил, в частности, закрытием европейских направлений. По его словам, в такой ситуации российские туристы в первую очередь выбирают поездку в Казань.

Отдых в России,Сергей Иванов,
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