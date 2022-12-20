С начала сезона курорт «Эльбрус» посетили почти 28 тыс. гостей

Горнолыжный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии за первый месяц зимнего сезона 2022/2023 принял почти 28 тысяч туристов.

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«С начала сезона на курорте „Эльбрус“ уже покатались почти 28 тысяч гостей. Это выше прошлогодних показателей почти на 60%. Но сезон 2021/2022 стартовал позднее», — сообщили ТАСС в пресс-службе единого института развития Северного Кавказа АО «Кавказ.РФ».

Старт горнолыжному сезону на курорте в этом году был дан 19 ноября. В первые дни гостям доступна самая высокогорная в стране трасса «Гарабаши — Мир». Кроме того, этой зимой у туристов появилась возможность использовать банковские карты в качестве ски-пасса на канатной дороге.

До конца года на курорте планируется открыть обновленную рыночную площадь с торговыми рядами и сценой. Основной поток гостей ожидается к Новому году и на новогодние каникулы — с 31 декабря по 7 января. В эти дни на Поляне Азау будет работать праздничная ярмарка.

Всего с начала 2022 года курорт «Эльбрус» посетили больше 545 тысяч человек. Это на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.