С начала сезона курорт «Эльбрус» посетили почти 28 тыс. гостей

Горнолыжный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии за первый месяц зимнего сезона 2022/2023 принял почти 28 тысяч туристов.
«С начала сезона на курорте „Эльбрус“ уже покатались почти 28 тысяч гостей. Это выше прошлогодних показателей почти на 60%. Но сезон 2021/2022 стартовал позднее», — сообщили ТАСС в пресс-службе единого института развития Северного Кавказа АО «Кавказ.РФ».
Старт горнолыжному сезону на курорте в этом году был дан 19 ноября. В первые дни гостям доступна самая высокогорная в стране трасса «Гарабаши — Мир». Кроме того, этой зимой у туристов появилась возможность использовать банковские карты в качестве ски-пасса на канатной дороге.
До конца года на курорте планируется открыть обновленную рыночную площадь с торговыми рядами и сценой. Основной поток гостей ожидается к Новому году и на новогодние каникулы — с 31 декабря по 7 января. В эти дни на Поляне Азау будет работать праздничная ярмарка.
Всего с начала 2022 года курорт «Эльбрус» посетили больше 545 тысяч человек. Это на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Эльбрус» — всесезонный горнолыжный курорт под управлением института развития СКФО Кавказ.РФ, расположенный на склонах одноименной горы. На курорте обустроено 17 километров трасс и три современные канатные дороги гондольного типа, а зона катания является самой высокогорной в стране. В 2021 году на курорте побывали 400 тысяч человек, при этом турпоток ежегодно показывает значительный рост.