В Норильске в 2023 году откроют первый частный отель

"Появление нового качественного отеля с рестораном высокого уровня имеет для Норильска огромное значение. Средства размещения с качественным сервисом являются тем самым необходимым условием, определяющим туристическую привлекательность города. Этим летом в Норильске была запущена работа нескольких современных хостелов. Для отдела развития туризма, который был создан в администрации в этом году, одной из приоритетных задач является поддержка предпринимателей, которые готовы инвестировать в развитие туристической инфраструктуры. Уже в следующем году появится еще ряд новых объектов для размещения туристов", - сообщил ТАСС вице-мэр Норильска Владимир Баринов.