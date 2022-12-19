Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
2 часа назад

На оленях утром ранним: как сделать новогоднее путешествие незабываемым

Вечерняя Москва

Еще есть все шансы прикупить выгодный новогодний тур по нашей стране. Эксперт по туризму Николай Мельник посоветовал, где можно отдохнуть.

Как сделать новогоднее путешествие незабываемым
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Я советую посетить Тюмень — там есть горячие источники, где круглый год температура 39 градусов и, конечно же, горнолыжный курорт. Большую популярность за счет низкой цены набирает Калининградская область. А семьи с детьми стараются всегда посетить вотчину Деда Мороза. Самая известная находится в Великом Устюге, но существует, например, резиденция татарского Деда Мороза (Кыш Бабай) в селе Яна Кырлай, в 80 километрах от Казани. Чтобы поехать за Полярный круг полюбоваться северным сиянием, нужно учитывать, что это не пакетный тур — значит, нужно будет отдельно забронировать отель. Авиабилеты из Москвы в Мурманск обойдутся в районе 5–6 тысяч в одну сторону плюс проживание. Но в праздничные даты цена будет выше в 2–3 раза. Провести новогоднюю ночь в Мурманске обойдется от 40 тысяч на двоих человек.

Видео дня

В Карелии есть замечательный город Сортавала, рядом с ним — вотчина местного Деда Мороза. Еще в этом городе много тематических парков, среди них — парк Викингов, где можно покататься на собачьей упряжке. Там проводят мастер-классы по изготовлению разных напитков, дегустации.

Также я могу посоветовать полететь в Уфу, это недорогое направление. Встретить там Новый год можно и по цене от 15 тысяч с человека. Каждый выбирает по себе. Большинство туристов — это семьи с детьми. Если вы тоже относитесь к ним, стоит выбирать отдых, который будет направлен на развитие детей, чтобы была развлекательная программа, чтобы было достаточно комфортно. А для тех, кто готов к экстриму, — пожалуйста, лед Байкала — Иркутск. Существуют туры для тех, кто хочет просто полюбоваться местными красотами, а еще — 15-дневные туры в специальных машинах, которые обустроены всем необходимым для проживания.

Относительно зарубежья очень простой и экономный вариант — Абхазия. Туда пускают по российскому паспорту. Также можно посетить Казахстан, но цены на авиабилеты сейчас значительно выросли, поэтому стоимость тура будет как стоимость тура в Египет, где «все включено». По поводу Беларуси, как правило, в это время уже все санаторные курорты, где будет отмечаться Новый год, — заняты. Но можно выбрать другой тип отдыха. Еще интересные варианты: Армения, Грузия, Республика Дагестан.

Долина привидений

Для большинства Крым — это лето, солнце. Но и зимой здесь замечательно, только туристов меньше, а значит, можно побыть наедине с природой, изучить достопримечательности, не сталкиваясь с толпами других туристов. Например, подняться на плато Ай-Петри, где, кстати, можно покататься на горных лыжах — как и на Ангарском перевале. Или посетить Воронцовский дворец в Алупке, подземный музейный комплекс в Балаклаве — в народе его зовут Музей подводных лодок. А Демерджи, Долина привидений, зимой становится еще таинственнее и привлекательнее!

Цена: от 17 900 рублей (6 дней, на автобусе)

На край Земли

За Полярным кругом, на краю Северного Ледовитого океана, расположен рыбацкий поселок Териберка (Мурманская область). Здесь можно увидеть уникальное природное явление — северное сияние! А еще погулять по пляжам, где валуны напоминают яйца дракона, полюбоваться остовами старых рыболовецких лодок. Поесть морских ежей и крабов, погладить местных собак — хаски. И покататься на катере, выглядывая в сияющих волнах океана спины китов.

Цена: от 35 000 рублей (4 дня)

Если хочется тишины

Зимняя Карелия — настоящая новогодняя сказка. Ветви деревьев покрыты толстым слоем снега. Из развлечений доступны верховая езда на лошадях, катание на санях, запряженных оленями или ездовыми собаками. Лыжи и снегоходы тоже помогут дополнить впечатления от отдыха. И конечно, жаркая баня, после которой можно нырнуть в белый карельский снег! Отправиться можно в городок Сортавалу — колыбель местных традиций, в Рускеалу (ее соединяет с Сортавалой ретропоезд), где есть горный каньон. Если хочется тишины, можно выбрать парк «Паанаярви», где есть живописные скалы, ущелья, реки и водопады.

Цена: от 19 000 рублей (4 дня)

Подледная рыбалка

Самое большое пресноводное озеро Евразии — Байкал — прекрасно зимой. В начале января оно всего еще не замерзает полностью, а вот в середине... Толстый слой льда покрывает его, по нему катаются на джипах, снегоходах, собачьих упряжках. Кроме того, на озере в Сибири можно заняться подледной рыбалкой, подледным дайвингом. Поучаствовать в конкурсе ледовой скульптуры или в чемпионате по керлингу, посмотреть на нерп. И покорить древнейшие горы планеты, в частности Хамар-Дабан.

Цена: от 27 000 рублей (4–5 дней)

Белорусский дед Мороз

В Белоруссии, в Беловежской пуще, можно в посетить резиденцию Деда Мороза. А еще совершить тур по красивейшим замкам этой страны, среди которых Мирский, Несвижский. В городе Ружаны можно увидеть руины резиденции знатного рода Сапег. Также побывать в «белорусской Праге», — городе Гродно. Кстати, самый красивый костел в Белоруссии, Троицкий, находится в деревне Гервяты.

Цена: рождественская кругосветка — от 36 000 (5 дней), замки — от 13 900 рублей (3 дня)

Таинственный лес

В городе Кировск, окруженном горами Хибины, есть где с ветерком прокатиться на горных лыжах. Курорты «Большой Вудъявр» и «Кукисвумчорр» любимы туристами. Но спорт — не единственное, чем можно здесь заняться! В Кировске есть арт-парк «Снежная деревня», который каждую зиму «заселяют» снежными и ледовыми скульптурами, а еще «Таинственный лес», где много загадочных статуй, светящихся объектов, лестниц. Атмосфера волшебная!

Цена: от 36 000 (5 дней)

Сотни белых лебедей

В Алтайском крае, вблизи села Урожайное, есть уникальное озеро — Светлое. Здесь находится государственный заказник «Лебединый», здесь зимуют лебеди-кликуны. Любоваться сотнями белоснежных птиц можно со смотровой площадки. В народе верят, что лебеди приносят удачу. Еще в этих краях можно половить осетра в реке Катунь, погулять по горным сопкам Змеиная и Талицкая. Отдых в алтайском заповеднике позволит ненадолго забыть о шуме большого города и повседневных заботах.

Цена: от 45 000 рублей (5 дней)

Чертов Палец

В Пермский край можно отправиться, чтобы полюбоваться ледопадами на реке Усьва, вблизи одноименного поселка. На месте ручейков зимой образуются огромные сосульки — высотой до 20 метров. Есть на берегу реки и известный скальный массив — Усьвинские Столбы, а среди них — Чертов Палец. А еще неподалеку есть каменный город — скопление валунов, напоминающих здания.

Цена: от 27 000 рублей (4 дня)

Шаманский обряд на удачу

Большая половина озера Байкал находится на территории Бурятии. Здесь можно посетить буддистские храмы — например, Иволгинский дацан «Хамбын Хурэ» в селе Верхняя Иволга. Или пройти обряд, приносящий удачу, в первом в нашей стране шаманском храме — Тэнгэриин Ордон («Дворец Неба») в Улан-Удэ.

Цена: от 45 000 рублей (4 дня)

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители