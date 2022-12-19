На Южном Урале появятся восемь новых экотроп

В 2023 году на Южном Урале появятся восемь новых экологических троп. Это станет возможным благодаря увеличению бюджета на реализацию государственной программы «Охрана окружающей среды» в Челябинской области. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

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Отмечается, что в Законодательном собрании региона было принято решение увеличить бюджет госпрограммы в три раза, до 3 миллиардов 832 миллионов рублей.

На данный момент известно, что одна из туристических экотроп появится в городе Сим Ашинского района. Прогулочно-познавательный маршрут проложат на территории Симского пруда, гидрологического памятника природы, его оборудуют лестницей и двумя смотровыми площадками. Кроме того, экотропа появится на территории Большой Усть-Катавской пещеры. Там планируют построить спусковую лестницу к берегу реки Катав и смотровую площадку, которая откроет всем желающим панорамный обзор на окружающую местность.