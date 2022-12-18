Мороз и тундра: в России стали популярны путешествия за границу полярного круга

14 декабря в России запустили первую программу «стоповер» — одна из авиакомпаний предлагает перелет из Москвы на Алтай или в Тюмень через полярный круг. «Вечерняя Москва» узнала, насколько это выгодно и что посмотреть в Заполярье.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

«Стоповер» — это программа для экономтуристов, которая предусматривает пересадку в транзитном аэропорту. В среднем она длится не меньше 23 часов.

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Проще говоря: это возможность побывать в новом месте без дополнительных расходов на билет. В рамках первой подобной программы в России туристы смогут совершить путешествие в Заполярье — покормить оленей и побывать в настоящем чуме коренных народов Ямала. Для этого нужно выбрать билет с промежуточной остановкой в Салехарде.

"Если новый пилотный проект будет пользоваться спросом, запустим его и на других направлениях", — заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Об аналогичных программах задумываются и в соседних регионах.

"Путешествия за полярный круг уже давно стали делом обычным — они пользуются спросом, — рассказывает директор туристического агентства Ольга Демина. — Мы предлагаем туры на Териберку — село в Заполярье, на Кольском полуострове. Днем можно ездить на снегоходах и в санях по тундре и побережью Баренцева моря, кататься на собачьих упряжках и знакомиться с традициями и бытом саамов — местных жителей. А вечером можно смотреть на северное сияние. Кольский полуостров считается одним из лучших в России мест для наблюдения за этим явлением. Если повезет, то можно застать и китов. Трехдневный тур с перелетом в Мурманск и обратно, проживанием и питанием стоит около 60 тысяч рублей".

Из Мурманска также можно «сходить» за полярный круг на атомном ледоколе. Двухнедельное путешествие летом 2023 года обойдется в сумму от 2 миллионов 90 тысяч на человека. И это еще при раннем бронировании, с учетом скидки! При этом в каюте класса люкс то же самое путешествие обойдется уже в 3 875 620 рублей с одного путешественника.

"Это нишевый продукт — для людей, которые уже «везде были», и им хочет сногсшибательной экзотики, — пояснила Ольга Демина. — А самый демократичный вариант побывать в Заполярье — самостоятельно слетать в Мурманск. Там довольно много способов попутешествовать".

Как пояснила эксперт, самый «ходовой» вариант — езда на снегоходах.

"За день вы преодолеваете 50–60 километров, останавливаетесь в гостиницах, где есть бани и другие виды досуга", — отметила Ольга Николаевна.

По ее словам, авиабилеты в Мурманск и обратно можно купить по цене от 5000 рублей — в разгар сезона.

А дальнейшие расходы зависят главным образом от ваших желаний и времени, которое вы проведете в полярных снегах.

"В любом случае отдых будет совершенно незабываемым, потому что абсолютное большинство из нас с экзотикой полярной ночи не сталкивалось", — пояснила эксперт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

"Заполярный туризм набирает популярность. Наиболее часто туристы из Москвы летают в Мурманскую и Архангельскую области, на Камчатку. Больше всего заполярные туры популярны у молодежи и людей бизнеса: именно эти категории туристов больше всего хотят ярких ощущений".

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