10 локаций Калининграда и области, появившихся в 2022-м

Мы собрали список новых мест, которые появились на карте области в 2022-м

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Музей курортной моды

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В новом музее на Курортном проспекте можно узнать, как выглядели отдыхающие в прошлом. Он находится в здании бывшего советского кинотеатра, которое в 1990-е превратилось в вещевой рынок. В зале свыше 500 экспонатов — пляжные наряды, которые носили в Европе, США и СССР три последних столетия: платья, купальники, шляпки, сумки, обувь, круизные костюмы и аксессуары. Есть здесь вещи викторианской эпохи, послевоенных лет, периода хиппи и диско и Великой депрессии.

Где находится: Зеленоградск, Курортный проспект, 5

Петровский центр

В 2022 году исполнилось 350 лет со дня рождения Петра I. К этой дате в январе приурочили открытие Петровского центра во Фридрихсбургских воротах. Здесь можно увидеть несколько выставок, посвящённых кораблестроению и знаменитому реформатору. Первые посетители попробовали блюда из петровской поваренной книги — колбаски с квашеной капустой и облепиховый чай. Примечательно, что в музее решили возродить традицию залпов из старинных пушек и сделать их ежедневными.

Где находится: Калининград, ул. Портовая, 39 (Фридрихсбургские ворота)

Музей Тильзитского мира

Этот музей открыли осенью в историческом здании банка, построенном в 1914 году. В этом году исполняется 215 лет со дня заключения Тильзитского мира — итога сражения Франции и России. Три зала здесь посвящены Александру I, Наполеону, а также королеве Луизе. Некоторые экспонаты для музея доставляли из Франции.

Где находится: Советск, ул. Луначарского, 2

Обновление «Витязя»

Плавучий музей в этом году открыли после масштабной реставрации. Здесь появилось много интерактивных экспонатов. Новинкой сезона стала мультимедийная голографическая пирамида. Её полупрозрачные грани позволяют «увидеть» природные процессы, происходящие на дне Мирового океана. Например, подводное извержение вулкана и жителей глубоководных желобов, выдерживающих колоссальное давление.

Где находится: Калининград, наб. Петра Великого, 1

Смотровая площадка в Гаузупском ущелье

Гаузупское ущелье находится на территории посёлка Отрадное (ранее Георгенсвальде). С вершин холмов по обе его стороны открываются живописные виды на Балтийское море. Не так давно появились деревянные настильные тропы и смотровая площадка, возвышающаяся над пляжем.

Где находится: Светлогорск, пос. Отрадное,

Вейк-парк «Аистово»

На берегу озера в поселке Аистово открылся новый вейк-парк. Его оборудовали под экстремальные водные виды спорта, такие, как вейкбординг и сапсёрфинг. Здесь можно просто отдохнуть на берегу озера, поиграть в футбол или волейбол и даже порыбачить. А ещё на территории вейк-парка есть десять комфортных глэмпингов.

Где находится: Гурьевский район, пос. Аистово, ул. Озерная, 17/1

Замландский курортный театр

В Светлогорске решили восстановить театр, который реально существовал в 1930-х годах. Труппа Замландского театра давала представления по всему побережью Восточной Пруссии. Тридцати зрителям показывали иммерсивные спектакли в формате мокьюментари. Перформансы каждый раз проходили на разных площадках города, которые до последнего держались в секрете.

Где находится: Светлогорск

Дом Ловиса Коринта

Знаменитый немецкий художник-импрессионист Ловис Коринт родился 1858 году в здании на Вассер-штрассе в Тапиау (ныне Гвардейск). После масштабной реконструкции в 2022-м его снова открыли для посетителей. В музее хранится самая большая коллекция графики Коринта. Здесь четыре выставочных зала, в которых можно увидеть подлинные работы мастера, посмотреть фильм о его биографии, а также взглянуть на картины его учеников.

Где находится: Гвардейск, ул. Водная, 12

Маяк Rinderort в Заливино

Осенью завершилась реконструкция маяка. У строения появилась медная крыша в форме китайского зонтика. Возле маяка возвели террасу, на которой можно выпить чай. На прилегающей территории привели в порядок яблоневый сад и восстановили аптекарский огород. Внутри дома смотрителя появились любопытные экспонаты — коньки XIX века, коллекция старинных фонарей и гербарий растений Куршского залива.

Где находится: Полесск, пос. Заливино, ул. Причальная

Фондохранилища Историко-художественного музея

В коллекции Калининградского областного историко-художественного музея насчитывается 150 тысяч экспонатов. Однако в залах музея можно увидеть гораздо меньше предметов. В этом году в учреждении решили открыть экскурсию по фондохранилищам. Это уникальная возможность взглянуть на коллекции музея, доступ к которым обычно закрыт.