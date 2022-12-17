Почему можно влюбиться в Северную Осетию

Северная Осетия пускай и занимает небольшую площадь Северного Кавказа, но совмещает в себе все, что нужно для идеального путешествия. Приятный климат, живописные горы и ущелья, термальные источники, исторические памятники, радушие местных и, конечно, много вкусной еды. О том, что из Осетии невозможно уехать голодным и грустным, говорят повсеместно. И даже те, кто настроен к кавказским республикам скептически, побывав в Осетии один раз, рвутся вернуться туда снова. О том, как на самом деле живут осетины и почему с их краем нужно познакомиться на новогодних каникулах, — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Кавказская магия

Видео дня

«Я хочу, чтобы все знали, что мы не дикари, — начинает свой рассказ о республике осетинка из села Сунжа, расположенного в 16 километрах от Владикавказа. — Здесь всегда чувствуешь себя в безопасности. А еще, к кому бы вы ни постучались в дом, знайте, что вам всегда помогут. На новогодних праздниках это особенно чувствуется, настроение у всех такое — отдавать, объединяться. Так что в Новый год в Осетии происходит настоящая магия».

Самой главной ценностью региона, помимо достопримечательностей и архитектурных объектов, действительно считаются люди. Именно поэтому гиды часто советуют начать путешествие по республике с Владикавказа — чтобы в первую очередь познакомиться с людьми, а уже потом с горами.

Lenta.ru

Быстрее и дешевле всего добраться до Владикавказа можно на самолете. Авиабилеты из Москвы в столицу Осетии обходятся в среднем в три-четыре тысячи рублей в одну сторону, однако в высокий сезон, летом или перед Новым годом, стоимость может вырасти в два, а то и три раза. Поэтому местные советуют смотреть билеты в близлежащие города — Магас, Грозный, Нальчик, Минеральные Воды, а оттуда уже добираться на автобусе или такси.

Доброжелательность и культура — первые проявления, которые чувствуются в городе. Это неудивительно, ведь во Владикавказе проживает более ста национальностей, есть даже старейшие диаспоры. Поэтому уважение к ближнему, даже если он отличается менталитетом, чувствуется в каждом человеке.

А еще в столице Алании по-прежнему сохранились добрососедские отношения и так называемый особый городской этикет. Для местных жителей соседи — это почти семья, поэтому все хорошо знакомы друг с другом и здороваются при каждой встрече.

Культурная столица

В целом Владикавказ — очень уютный, размеренный и неторопливый. «Это идеальное место, чтобы отвлечься от суеты мегаполиса. У нас очень зеленый город, гармонично интегрированный в природную красоту», — рассказывает гид по Владикавказу Альберт.

Первым делом, когда к нему приезжают туристы, он ведет их на главную смотровую площадку у старейшей церкви столицы.

«Местные называют ее осетинская церковь, но официальное название — храм Рождества Пресвятой Богородицы. Ей более двухсот лет. Оттуда открывается шикарный вид на весь Кавказский хребет. Можно даже полюбоваться на верхушки Казбека и известную Столовую гору. Идеальное место, чтобы наблюдать за закатами города», — с восторгом делится гид.

Знаменитую Столовую гору, которая изображена на гербе Владикавказа, также можно увидеть с центральной улицы города — проспекта Мира. За два века он сменил не одно название. Популярный проспект был и Нестеровским бульваром, и Александровским проспектом, и Пролетарским, и даже проспектом Сталина.

«Туристам очень нравится гулять по проспекту Мира, рассматривать старинные здания, многие из которых были построены еще в XIX веке, — рассказывает другой владикавказский гид Зарина. — Здесь также находятся несколько музеев и театров, поэтому и в дневное, и в вечернее время путешественники смогут организовать для себя полноценную культурную программу».

Чтобы получить максимальное удовольствие от поездки во Владикавказ, останавливаться нужно в центре города. Среди хороших отелей выделяют DoubleTree by Hilton Vladikavkaz за 9,5 тысячи рублей в сутки, гостиницу «Владикавказ» (5,5 тысячи рублей в сутки с завтраком) и историческую гостиницу «Империал» (3,8 тысячи рублей в сутки). Последняя была построена в конце XIX века предпринимателем Панайотом Марандовым и получила статус памятника архитектуры.

Lenta.ru

Сами осетины называют Владикавказ культурной столицей всего Северного Кавказа и всегда делают акцент:

«Вы не подумайте, это не преувеличение». Здесь есть и государственная филармония, и Академический русский театр имени Евгения Вахтангова, где свои первые пьесы ставил сам режиссер и работал писатель МихаМихаил Булгаков.

Но главная гордость местных театралов — филиал Мариинского театра, где за символические 300 рублей можно посетить очень яркие постановки. Только вот на популярные пьесы билеты лучше покупать заранее.

А сколько у нас особняков в стиле модерн, старинных гостиниц, музеев, мастерских художников. Это целый кладезь, — Альберт, гид по Владикавказу.

Если же хочется осмотреть весь город целиком, не тратя при этом целый день, идеальный вариант — новогодний кинотрамвай, который в вечернее время делает несколько кругов по центру города. Проезд в нем бесплатный, а каждая поездка занимает примерно 70-75 минут.

Стоит отметить, что травами не только любимый вид транспорта владикавказцев, но и визитная карточка города. Кстати, история владикавказского трамвая началась в 1904 году, аж на три года раньше петербургского, и это тоже отдельная гордость местных жителей.

Костры надежды

Традиция праздновать Новый год в ночь с 31 декабря по 1 января была в Осетии не всегда — как и в других регионах России, в дореволюционный период главный праздник отмечали с 13 на 14 января, а после 1918 года перешли на григорианский календарь, и конец года сместился на 31 декабря.

Зимний цикл праздников у православных осетин начинался с Рождества, которое здесь называют Цыппурс, 7 января. Его считали днем духовного очищения — до наступления праздника местные жители держали строгий пост, водили детей в древние святилища и много молились

Во второй понедельник января осетины отмечают Бынаты хицауы ахсав — праздник покровителя жилища, который, согласно поверью, есть в каждом доме. А чтобы семья жила в счастье и изобилии, домового, разумеется, необходимо отблагодарить за его труд.

Lenta.ru

Именно поэтому осетины ежегодно приносят в жертву покровителю жилища черную курицу. Птицу разделывают так, чтобы все ее части оставались целыми. После захода солнца на праздничный стол ставят ритуальные блюда, в комнате гасят свет, и все члены семьи на некоторое время из нее выходят. Так они дают домовому возможность отведать блюда.

Приметы и суеверия — это отдельная глава в жизни всех осетин. С давних времен местные жители разжигали костры на старый Новый год и следили за ними до самого утра. Они верили, что чем продолжительнее и ярче был огонь, тем дольше семья будет защищена от невзгод. Этот обряд сохранился у осетин и по сей день. Пока костер горит, старшие молятся: «Да исчезнут наши беды и горести, да сгорят они в этом костре».

Наутро после празднования соседи обычно ходят друг другу в гости с угощениями. Однако особое значение придается тому, кто первый переступит порог дома в новом году. Это обязательно должен быть человек с «хорошей ногой», желательно молодой мужчина.

Рай для гурманов и кофеманов

Осетины, конечно, любят различные поверья и легенды, но то количество легенд, которые слагаются о владикавказской шаурме, трудно себе даже представить. Местные жители действительно считают ее лучшей в мире.

«Если вы к нам едете издалека, наверняка вы уже могли позабыть запах и вкус настоящих овощей и мяса, а когда руки наших поваров прикасаются к тем продуктам, которые у нас есть, происходит настоящее волшебство! — хвастается любитель активного отдыха и автор канала на YouTube Хетаг. — Вкуснее шаурмы, чем в Осетии, нет совершенно нигде. Поэтому я всегда в первую очередь советую попробовать именно ее».

Кстати, классическая шаурма в Северной Осетии готовится с говядиной. Если же внутрь кладут курицу, то блюдо называется таук.

В топе лучших кафе с шаурмой у местных — Syria, Express Shaurma, Vertel, «Хата». Бургеры, которые готовят в аутентичных заведениях Владикавказа, тоже очень советуют туристам. Кроме того, невозможно уехать из Осетии, не откусив хотя бы кусочек традиционного мясного осетинского пирога фыдджын. За ними советуют отправляться в заведения «Шелковый путь» или «Фыдджынарий на тюрьме».

«Туда нужно приходить и заказывать именно пирог по традиционному рецепту. Он всегда отдельно подается на осетинский стол, это особое блюдо. Готовят такой пирог на бездрожжевом тесте с рубленым мясом», — поясняет владикавказец Альберт.

Мало кто знает, что во Владикавказе также настоящий культ кофе. В городе много уютных и современных кофеен. Новое поколение жителей республики — кофейные энтузиасты. Они постоянно исследуют различные виды зерен, их обжарку и технику приготовления напитка. Излюбленные заведения горожан, Midov Coffee и «Минималист», расположены как раз в центре города. В меню представлены как классические, так и авторские напитки. А еще вкусный и недорогой кофе можно выпить в автокофейне Avenue на улице Горького.

Lenta.ru

Что касается новогодних столов в Осетии, то на них, помимо привычных всем оливье, селедки под шубой, крабового салата, шампанского и тарталеток с красной икрой, можно увидеть три пирога, отварную говядину (три ребра), сдобные пироги с разными начинками, сладости и осетинское пиво, чем-то по вкусу напоминающее квас.

Ни одно осетинское застолье не обходится без араки — крепкого алкогольного напитка, изготовленного из зерен кукурузы, ячменя или других зерновых культур. Его средняя крепость — 25 градусов. Ценители араки рекомендуют пить ее в подогретом состоянии с добавлением стручкового красного перца.

«Парня в горы тяни, рискни»

Без гор в Осетии тоже никуда — они встречают путешественников еще до посадки самолета и сопровождают на протяжении всего пути. Конечно, самое знаменитое место, которое красуется на всех открытках горной Осетии — селение Даргавс. Это «город мертвых», в котором каменные склепы россыпью усеяли горные холмы.

«Городом мертвых» его прозвали неспроста. Дело в том, что в XVIII веке в районе Даргавса свирепствовала эпидемия холеры и, чтобы не заражать родственников, заболевшие добровольно отправлялись в склепы. Они брали с собой небольшие запасы воды и еды и доживали там последние дни.

Примерно в этот же период на одной из усыпальниц появилась надпись на осетинском языке: «С любовью смотрите на нас. Мы были такие, как вы, вы будете такие, как мы».

Но одним Даргавсом Осетия не ограничивается. Чтобы с головой погрузиться в красоту осетинской природы, первым делом стоит отправиться в Куртатинское ущелье. Его называют одним из самых живописных во всей республике. Главные его преимущества в расположении (добраться туда из Владикавказа можно примерно за час) и инфраструктуре. Здесь есть отели премиального уровня, базы отдыха, оздоровительные центры, коттеджи, рестораны и кофейни.

В том же ущелье, в селении Хидикус, на высоте 1300 метров расположена самая высокогорная православная обитель на территории России — Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Поднимаются туда по так называемой «лестнице отпущения грехов». Иногда ее называют дорогой к богу. Местные верят, что каждый, кто преодолевает эти ступени, очищается от всех пороков.

Lenta.ru

А поклонники горнолыжного отдыха непременно едут в Цейское ущелье. Там на высоте от 1820 до 2870 метров расположены семь трасс для катания. Забраться на вершину можно на кресельном подъемнике. Старый Альплагерь в Цее посещал даже Владимир Высоцкий.

Горнолыжный сезон в Цее длится до наступления мая. Курорт традиционно привлекает заядлых горнолыжников именно тем, что там можно кататься, когда в других местах сезон уже подходит к концу. При этом самый стабильный снежный покров — в январе и феврале.

«В Цейском ущелье есть поселок Абайты Хъау, там же находится отель “Высота 1950”, расположенный на одноименной высоте, очень приятное место с невероятно футуристичным дизайном. А если подняться чуть выше, там будет самая высокогорная баня в Осетии, высота более двух тысяч метров, можно сидеть париться с невероятным видом на горы, находясь в зимней сказке. Называется это место Chillawi Camp, — делится лайфхаками местный житель Хетаг. — Если хочется согреться где-то поближе, в селении Бирахзанг есть горячие источники. На улице мороз, а ты, наслаждаясь горным воздухом, нежишься в термальной 40-градусной воде».

«Горы ошибок не прощают»

Отправиться в горы зимой можно самостоятельно, но для этого нужна хорошая полноприводная машина или очень опытный местный водитель. Те же, кому не хочется рисковать, предпочитают туристические компании. К тому же в Осетии их огромное множество.

«Мы предлагаем туристам провести активный отдых в горах нашей республики, — рассказывает другой осетинский гид Дмитрий. — Устраиваем джиппинг- и мотопрогулки, катаемся на лошадях, если позволяет погода, летаем на параплане. В Осетии в целом можно попробовать все».

Так, небольшими группами путешественники могут, например, отправиться в тур по маршруту Куртатинское ущелье — Алагирское ущелье — Цей — Дигория.

«Ночуем мы в коттеджах прямо в горах. Хотя есть и те, кому комфортнее расположиться в отелях. А некоторые туристы вообще любят останавливаться у местных, чтобы лучше понять традиции и быт жителей республики. Да, и это тоже возможно. В среднем подобный тур обходится в 60 тысяч рублей», — делится гид.

Зимой туристы также часто просят отвезти их в Мидаграбинскую долину, чтобы увидеть знаменитые замерзшие водопады. Туда приезжают альпинисты со всего мира, разбивают целые лагеря. Чаще всего они посещают правую сторону ущелья, ведь именно там находятся самые красивые потоки падающих с горных вершин рек.

При этом гид не рекомендует путешественникам отправляться в горы Осетии без опытного проводника. Неподготовленному человеку находиться в горной местности небезопасно. Есть такие места, куда добраться самостоятельно очень сложно.

«К примеру, в Куртатинском ущелье есть знаменитая лавочка с надписью “Счастье не за горами, оно в горах”, ставшая хитом в соцсетях, — продолжает Дмитрий. — Она находится на высоте примерно 2200 метров. С лавочки открывается потрясающий вид на утопающие в облаках горы.

Однако туристам подниматься туда самостоятельно опасно в любое время года, тем более зимой. Дорога туда идет по серпантину. Случается, что машины переворачиваются и падают в обрыв. Я всегда предупреждаю отдыхающих, что горы ошибок не прощают, поэтому нужно всегда объективно оценивать свои возможности».

Чтобы не прогадать с одеждой, гиды советуют перед поездкой в горы мониторить погоду. И наряду с зимней курткой, которая точно не будет лишней, взять еще что-нибудь полегче, поскольку в горах может быть холодно, в то время как во Владикавказе будет светить теплое солнце.

«Проблем с безопасностью не возникает»

Гид Зарина говорит о классическом комментарии своих туристов: «"В Осетии чувствуешь себя как дома. Мы и не ожидали, что у вас так спокойно и безопасно, что вы такие классные, в вас столько жизнелюбия и позитива. Абсолютно светский народ". Мне всегда очень хочется, чтобы россияне понимали, что наша страна — это смесь абсолютно разных национальностей, культур и религий. И очень здорово, что сейчас, к примеру, жители центральных регионов России приезжают на Кавказ, и, знакомясь с нами, вытесняют из головы некоторые пресловутые стереотипы».

В свою очередь, фотограф Михаил, который переехал в Осетию из Москвы, подчеркнул, что на Кавказе не более опасно, чем, к примеру, в метро в любом российском городе. «Со своими стереотипами нужно бороться насмотренностью — больше путешествовать, общаться с людьми, изучать их культуру».

Lenta.ru

Действительно, многие местные жители искренне считают, что традиционное осетинское гостеприимство можно продвигать как бренд. «В каком бы городе или селении республики вы не оказались, осетины однозначно пригласят вас к себе, накормят, угостят, расскажут о традициях, истории, культуре. Могут даже предложить остаться на ночлег. Эта традиция идет еще из давних времен, когда на этой земле жили наши предки — аланы».