4 небанальных места для зимних путешествий по России

Чтобы незабываемо провести новогодние каникулы, совсем необязательно выезжать за пределы России. В нашей стране – огромное множество разнообразных мест, которые раскрываются зимой во всей красе. Подробнее о самых необычных из них – в материале "Рамблера".

Фото: Анастасия Игоревна Петухова/wikipedia.org Анастасия Игоревна Петухова/wikipedia.org

Остров Врангеля

Анастасия Игоревна Петухова/wikipedia.org

Остров Врангеля – объект всемирного наследия ЮНЕСКО, который расположился в месте слияния Чукотского моря с Северным Ледовитым океаном. Ученые еще именуют это место "родильным домом" белых медведей: здесь хищники выводят потомство и подготавливают его к жизни в дикой природе.

Помимо знакомства с медведями, здесь можно узнать о быте чукч-оленеводов, увидеть аллею из китовых костей и мыс Дежнева.

Дербент

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Кавказ прекрасен в любое время года, и зима – не исключение. К тому же зимой здесь в разы меньше туристов. Дербент неслучайно именуют городом-архитектурным памятником, ведь это один из старейших городов на территории России. Обязательно посетите цитадель Нарын-кала, Дербентский маяк, полюбуйтесь морским видом и отведайте местной кухни.

Город Мышкин

Алексей Задонский/wikipedia.org

Мышкин застроен небольшими домами, что позволяет ему годами сохранять свою аутентичность – город почти не изменился с начала XX века. Мышкин считается мышиной столицей мира: изображения и фигурки этих животных здесь повсюду. Город также будет интересен любителям музеев – для скромного населенного пункта здесь их очень много.

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