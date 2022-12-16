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2 часа назад

На новогодних каникулах между Выборгом и Петербургом будет курсировать ретропоезд «Лахта»

РИА "ФедералПресс"

Со 2 по 8 января из Петербурга в Выборг можно будет уехать на ретропоезде «Лахта». Десятивагонному составу больше полувека, внутри туристов ждет атмосфера 70–80-х годов.

Между Выборгом и Петербургом пустят ретропоезд «Лахта»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В салонах предусмотрены деревянные крепления для лыжного снаряжения и тематические аксессуары из советских времен, которые гармонично сочетаются с современными USB-розетками для мобильных телефонов», – сообщили в пресс-службе РЖД.

Поезд останавливается у платформы «Игора», которая находится возле одноименного лыжного курорта. Состав будет курсировать со 2 января. Петербуржцы смогут отправиться с Финляндского вокзала в 8:30 утра. Поезд останавливается на станциях Токсово, Кавгалово, Орехово, Каменногорск. Прибытие в Выборг в 11:45. Обратно электричка уходит в 17:30, а в 21:00 уже будет на Финляндском вокзале.

При этом в РЖД отметили, что у «Лахты» удобная стыковка с «Ласточкой», которая едет до Сортавалы. Продажа билетов начнется 24 декабря.

Отдых в России,РЖД,
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