В Ингушетии появится новый брендовый туристический маршрут

«Туристический поток, налоговые отчисления от сферы и номерной фонд в Ингушетии с 2020 года только увеличиваются. У нас в январе был зарегистрирован лишь один туроператор в регионе, на сегодняшний день их уже пять, это отражает специфику и динамику развития туризма в регионе. Мы ожидаем 15-20-процентного увеличения турпотока по итогам 2022 года», — добавил Мизиев.