Чем заняться в Калининграде

Калининград — туристический центр области, расположенный на берегу Балтийского моря. Туристы приезжают сюда, чтобы погрузиться в атмосферу города и посетить исторические достопримечательности. В материале “Рамблера” рассказываем, что точно нужно сделать, если вы приехали в Калининград.

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Музей Мирового океана

Это — первый и единственный комплексный музей, где представлены разные экспозиции о судоходстве, морском подводном мире, а также гидрологии и геологии. Здесь можно посетить не только выставки, но и посмотреть различные судна, а также посетить маяк на воде. Музей действительно понравится не только детям, заинтересованным в науке, но и взрослым.

Музей янтаря

Несмотря на то, что изделия из янтаря в России можно найти в любом магазине, музей янтаря стоит посетить хотя бы из-за того, что он считается одной из главных достопримечательностей Калининградской области. Здесь можно узнать многое о добыче этого камня, а также посмотреть на самые необычные экспонаты из янтаря. Однако не стоит закупаться в сувенирном магазине при музее — лучше сделать это в городе, так как цены там значительно ниже.

Заброшенные замки

В Калининградской области расположено много заброшенных замков, построенных во времена Тевтонского ордена. Многие замки XIII века сохранились и по сей день. Их состояние не идеальное — большинство действительно разрушено или заброшено, но в некоторых до сих пор оборудованы жилые помещения. Если вы просто хотите прикоснуться к истории, то можно посетить руины замков, где остались фрагменты средневековых стен.

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