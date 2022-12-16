В Челябинске построили отель по проекту начала ХХ века

Мы хотели найти чертежи или визуализацию того, что было здесь раньше. Потому что фундамент есть, а здания нет. Мы перелопатили много информации, я встречался с археологами, которые занимались здесь раскопками, и краеведами, в том числе Юрием Латышевым. Очень хотели восстановить то, что здесь было изначально построено. Но, к сожалению, ничего найти не удалось. Я спросил у краеведов, что можно сделать, может было какое-то другое здание, которое разрушили? Не хотелось здесь возводить новодел, оторванный от истории, рассказал «КП-Челябинск» Вусал Валиев.