В Челябинске построили отель по проекту начала ХХ века

В Челябинске, на улице Цвиллинга, совсем скоро откроется отель, построенный по проекту Владимира Покровского, чья семья была хорошо известна в Челябинске в начале ХХ века. Покровский – общественный и политический деятель, винодел и меценат – не успел построить дом по своему проекту, а сейчас его идею воплотили в жизнь Телман и Вусал Валиевы. Изначально отец и сын хотели просто построить гостиницу, но предложенный современный проект им не понравился: душа желала отдать дань прошлому города.
Мы хотели найти чертежи или визуализацию того, что было здесь раньше. Потому что фундамент есть, а здания нет. Мы перелопатили много информации, я встречался с археологами, которые занимались здесь раскопками, и краеведами, в том числе Юрием Латышевым. Очень хотели восстановить то, что здесь было изначально построено. Но, к сожалению, ничего найти не удалось. Я спросил у краеведов, что можно сделать, может было какое-то другое здание, которое разрушили? Не хотелось здесь возводить новодел, оторванный от истории, рассказал «КП-Челябинск» Вусал Валиев.
Так семья Валиевых и узнала о проекте Покровского, который планировал строительство всего через дом ниже. В Оренбургских архивах нашли подробные изображения, взяли за основу, в проект добавили третий этаж, и таким образом, по словам Вусала, воплотили идею восстановления исторической справедливости. Сверху на здании красуется расписанная буква П – то есть, «Покровский». Так назвали отель, который находится в одной половине здания. Вторая же отведена под ресторан «Dastan Kazan» («Dastan» с персидского – легенды, поэмы), который тоже откроется в декабре.
Интерьер отеля решили все же делать в современном стиле с элементами классики. Впрочем, это не значит, что история здания не найдет своего отражения внутри. В номерах и коридорах планируют повесить картины и фотографии из прошлого. Кроме того, Валиевы хотят отдельно сделать исторический уголок. Совсем скоро гости смогут посетить отель и ресторан, а пока челябинцы прогуливаются мимо здания и оценивают новый фасад, который смотрится весьма гармонично с рядом с Камерным театром.