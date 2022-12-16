Модерн, готика и немного Мавритании: гуляем по Владикавказу

Дома разных стилей, ювелирная лавка и одна из первых гостиниц — в центре Владикавказа сохранились здания с вековой историей. Погружаемся в эпоху рубежа XIX-ХХ веков, гуляя по городским улицам.

Фото: «Это Кавказ» «Это Кавказ»

Ибрагим Багаев из Северной Осетии знает, как сделать уроки истории увлекательнее. Молодой педагог внедряет в учебный процесс технологии виртуальной и дополненной реальности и следует такому принципу: сохраняя лучшее, приумножаем интересное и ищем новое. Его подход не остался незамеченным — в 2022 году Ибрагим Багаев победил сразу в нескольких всероссийских конкурсах, но главным достижением считает колоссальное удовольствие от работы.

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Учитель центра образования «Эрудит» Ибрагим Багаев победил в VII Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации», получил благодарность Министерства науки и высшего образования РФ как лектор Российского общества «Знание» за активную просветительскую деятельность и популяризацию науки и стал финалистом Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2022».

Преподавание Ибрагим успешно совмещает с научной деятельностью и правовой практикой — из юриспруденции он два года назад и пришел в образование. Говорит, что свободного времени практически нет. В перерыве между работой, написанием диссертации, решением правовых вопросов, конференциями и награждениями Ибрагим прогулялся с нами по историческому центру столицы Северной Осетии.

— Владикавказ на рубеже XIX-ХХ веков прекрасен. Особенно его неповторимая архитектура. Нам повезло, что столько зданий сохранилось: можно гулять по проспекту и изучать историю города. Вековые свидетели, иначе не скажешь, — считает Ибрагим.

Прогулку мы начали с чугунного моста. Оказывается, неслучайно.

— Ольгинский мост во Владикавказе был открыт в 1863 году — немного раньше, чем временной отрезок, о котором мы сегодня беседуем. Но этот железобетонный мост имел важное значение, был одним из первых такого типа в России и считался образцом технического совершенства. Конструкции были сделаны на заказ и привезены из Англии. Мост просуществовал почти 100 лет. Новый, по которому мы с вами сейчас идем, тоже зовется в народе «чугунным» и возведен практически в том же месте, — объясняет историк.

От железных дорог до изысканного дома

Невозможно пройти мимо уникального для Владикавказа особняка барона Штейнгеля. Несмотря на смешение стилей: тут и модерн, и готика, и элементы мавританской архитектуры, здание пленит изысканностью и изяществом. В конце XIX века его возвел строитель железных дорог Рудольф Штейнгель для сына Ивана.

— Интерьер, к сожалению, не сохранился, зато снаружи особняк остался нетронутым. Балконы, лоджии, арочные галереи, масса всевозможных архитектурных украшений и скульптур. А окна? Овальные, полукруглые, вытянутые. Больше века назад здание пленяло красотой. Согласитесь, спустя годы ничего не изменилось, — делится Ибрагим.

Вековой грот и росписи в стиле ар-нуво

Окна, вензеля из металла, растительные мотивы в рисунках решеток балконных ограждений. Дом Якова Ходякова — владельца крупнейшей во Владикавказе многоэтажной вальцовой мельницы и одной из самых известных на Северном Кавказе конюшни скаковых лошадей — выполнен в лучших традициях модерна. Автор проекта не известен, говорит педагог. Фасад здания, как и внутренняя отделка, воссоздан реставраторами. Специалистам удалось сохранить фрагменты стен, их подлинную фактуру и рисунок в стиле ар-нуво.

— Во время работ по восстановлению здания внутри нашли заложенную нишу. В ней реставраторы обнаружили грот. Сохранились кладка, росписи, часть водопроводных труб. То есть там находился фонтан. Находку не стали закладывать — отличное решение, благодаря которому в музее появился еще один экспонат, — считает Ибрагим.

Отель высшей категории

На проспекте располагались не только особняки, но и гостиницы. Одна из них, «Франция», со сменой хозяина получила и новое имя. В 1880 году здание приобрел Аликперт Амир-Алиев, перестроил его и назвал «Париж». В 1909 году со стороны Александровского проспекта к гостинице пристроили трехэтажный корпус с большими витринными окнами. На первом этаже разместились магазины азиатского платья, чая, табака, погреб русских вин и шапочная мастерская. В фонде первоклассной гостиницы насчитывалось около 40 номеров.

— Это одно из самых старых зданий проспекта. На фасаде различные по форме карнизы, фронтоны, фризы и пилястры, эркер над главным входом. На втором и третьем этажах характерные для того времени балконы криволинейного очертания, — указывает на детали историк. — Здание в хорошем состоянии, относительно недавно его отреставрировали. Говорят, до наших дней чудом уцелело массивное зеркало. Насколько мне известно, сейчас оно украшает один из кабинетов института, который здесь располагается.

Золото, бриллианты и дерзкий грабитель

В конце XIX века после появления железной дороги во Владикавказе открылись различные магазины. Город был привлекателен для торговли, в том числе драгоценностями. Один из самых известных ювелирных магазинов того времени располагался в особняке купца Ладыженского.

— Сам дом ничем не выделялся. Историки и архитекторы отмечают лишь ажурный балкончик на втором этаже, с которого открывался прекрасный вид на горы. А вот лавка купца Абрама Тарноградского заслуживает внимания. Владелец заказывал ювелирные изделия не только в стране, но и за рубежом. В интернете можно найти фотографию часов с гравировкой: изготовлены специально для торговли в магазине А.Я. Тарноградского во Владикавказе, — рассказывает Ибрагим.

Ювелирный магазин располагался в одной из самых оживленных частей проспекта. Разбойники не осмеливались даже думать о грабеже, но один смельчак нашелся. Им оказался небезызвестный в то время Зелимхан. Если верить сохранившимся данным, он ограбил магазин средь бела дня на глазах у гуляющих по улице полицейских и офицеров.

Школа в старинном особняке

К учреждениям образования у молодого педагога особое отношение. Вот и оставить без внимания школу № 3 — единственную во Владикавказе, которая занимает не специально выстроенное для учебных целей здание, хотя справедливости ради надо отметить, что новый корпус у школы есть, а старинный особняк, являющийся памятником архитектуры, он не смог.

— В 1917 году просветитель Елизавета Бризак на собственные средства решила открыть школу для малоимущих. Это была частная, четырехклассная прогимназия смешанного типа. Своего помещения у нее не было, она занимала часть жилого особняка. До муниципализации дома советской властью недвижимость принадлежала семье купца Подагова, — делится историк.

Изначально на месте особняка в самом центре города были деревянные лавки. Почти 20 лет они приносили прибыль купцу Ивану Покровскому. Сыновья не пошли по стопам отца и после его смерти продали лавки Дмитрию Подагову. Именно он и возвел красивое двухэтажное здание из кирпича. Новый владелец вскоре умер, но наследники не продали дом, а решили сдавать часть комнат в аренду.

Замок любви

Большое влияние на архитектуру Владикавказа оказал Павел Шмидт. Зодчий приехал в город на рубеже двух столетий. Ради любви и здоровья жены он оставил карьеру в столице — ему доверяли работы в Зимнем дворце и Эрмитаже. Спасти тяжелобольную супругу не удалось, но Шмидт смог подарить Владикавказу уникальные здания в стиле модерн: особняк Замкового, здание взаимного кредита, Главпочта, Госбанк, духовная семинария. Впрочем, это далеко не все — список можно продолжать. Ибрагим же ведет нас к особняку самого архитектора.

— Павлу Павловичу присущ уникальный почерк. Красота линий, кладка красного и белого кирпича, великолепная композиция решеток, которая не просто выполняет защитную функцию, но и сочетается с фактурой фасада, — заостряет внимание на деталях учитель. — На карнизной части вы без труда разглядите композиционные зарисовки — игральные карты. Смысл их доподлинно неизвестен. Искусствоведы до сих пор пытаются разгадать этот шифр.