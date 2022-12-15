Как изменилось число желающих посетить Москву на новогодние праздники

Число желающих посетить Москву на новогодние праздники увеличилось в среднем на 15–25% в сравнении с 2019 годом. Об этом заявил «Ведомости. Городу» президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. При этом отмечается, что на планах туристов со всей России не сказался даже факт отказа властей от масштабных торжеств, концертов и салютов.

Фото: Daily Storm Daily Storm

«Большинство туров на первую неделю праздничных каникул уже распроданы. Речь идет о временном промежутке — от 31 до 6 числа. То есть сам Новый год и ближайшие пять праздничных дней раскупили очень быстро. А вот дни перед самой рабочей неделей — 7, 8 и 9 числа — туристы не очень жалуют», — сообщил Уманский.

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Наибольшей популярностью среди туристов пользуются туры, в стоимость которых включены новогодние елки — почти 70% бронируемых поездок приходится на семьи. При этом если оглядываться на 2021 год, то средние затраты российского туриста на одну поездку составляли 30 500 рублей.

По информации газеты за прошлый год, в период новогодних праздников столицу посетили 1,9 миллиона человека, при этом 0,8 миллиона в итоге оставались на продолжительный срок (в среднем до 4 дней. Оставшаяся часть туристов совершала кратковременную поездку в город без ночевки.

Общий уровень загрузки гостиниц в этот период составил 50-68%. Всего в них разместилось 380 000 гостей. Глава центра стратегических разработок союза «Туризма и гостеприимства» Романа Еремяна заявил, туроператоры в предновогодний период традиционно наблюдают дополнительный взлет доходов коллективных средств размещения. Он указал, что эти тенденции наблюдаются также в Сочи и иных городах-курортах, но Москва до сих пор остается крупнейшим рынком потребления туристических услуг в России.

В новогодний период Москва пользуется спросом не только у отечественных туристов, но и у зарубежных. Столичный комитет по туризму отмечает, что особо популярностью город пользуется у жителей Турции, ОАЭ, Индии и Ирана. При этом большинство восточных туристов путешествует группами, а их траты, зачастую, превышают расходы российских путешественников.

Британское исследовательское агентство Euromonitor International заявило, что в 2021 году средняя величина трат на поездку в Россию одного туриста из Саудовской Аравии составила 1067 долларов, из Катара — 2000 долларов, а из ОАЭ — 2286 долларов. Отмечается, что средний чек у иностранного туриста примерно вдвое выше, чем у российского.

В Российском союзе туриндустрии отмечают, что иностранцев привлекает традиция празднования Нового года в Москве, максимально приближенна к европейской, но более масштабная за счет всех мероприятий и ярмарок.

По словам глава комитета по внутреннему туризму РСТ Ильи Уманского, в 2022 году также наблюдается рост туристов из Индии, Ирана, Таджикистана, Казахстана и Армении. Помимо этого, в ближайшее время возобновятся контакты с туроператорами Китая, что также привлечет новых туристов.

Роман Еремян сообщил изданию, что несмотря на позитивные тенденции, Москва испытывает проблемы трансформации из центра делового туризм в точку привлечения туристов. По его словам, власти города уже пытаются «сместить акценты» в сторону событийного и развлекательного туризма.