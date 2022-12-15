Загрузка гостиниц в Петербурге возвращается на уровень 2017 года

Аналитики консалтинговой компании NF Group в Санкт-Петербурге (ex-Knight Frank St. Petersburg) подвели предварительные итоги 2022 года на рынке гостиничной недвижимости Северной столицы.

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По их оценке, среднегодовая загрузка качественных отелей города категории "3 - 5 звезд" по итогам 2022 года составит около 66%, что превышает значения за 2021 год на 2 п. п и сопоставимо с 2017 годом, когда на операционные показатели гостиниц не влияли международные события.

Аналитики отмечают, что уход части международных операторов привел к смене управляющих компаний отелей на российские: гостиницы продолжают функционировать, но преимущественно под новым брендом - 11 отелей уже сменили название. При этом более 20 гостиниц в Санкт-Петербурге продолжают работать под международными брендами.