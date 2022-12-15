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1 час назад

Загрузка гостиниц в Петербурге возвращается на уровень 2017 года

Бюллетень Недвижимости

Аналитики консалтинговой компании NF Group в Санкт-Петербурге (ex-Knight Frank St. Petersburg) подвели предварительные итоги 2022 года на рынке гостиничной недвижимости Северной столицы.

Загрузка гостиниц в Петербурге возвращается на уровень 2017 года
Фото: Бюллетень НедвижимостиБюллетень Недвижимости

По их оценке, среднегодовая загрузка качественных отелей города категории "3 - 5 звезд" по итогам 2022 года составит около 66%, что превышает значения за 2021 год на 2 п. п и сопоставимо с 2017 годом, когда на операционные показатели гостиниц не влияли международные события.

Аналитики отмечают, что уход части международных операторов привел к смене управляющих компаний отелей на российские: гостиницы продолжают функционировать, но преимущественно под новым брендом - 11 отелей уже сменили название. При этом более 20 гостиниц в Санкт-Петербурге продолжают работать под международными брендами.

По предварительным итогам 2022 года совокупное предложение качественных отелей категории "3-5 звезд" в Санкт-Петербурге составило 120 объектов с номерным фондом 20,7 тыс. номеров. Совокупный номерной фонд сократился на 13% по сравнению с 2021 годом в связи с ротацией гостиниц между категориями. В структуре предложения продолжают преобладать гостиницы категории "4 звезды": их доля достигла 60% как по номерному фонду, так и по количеству объектов.

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