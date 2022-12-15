Отдых там, где заботятся о природе: как внедряют ESG-стандарты на курорте Красная Поляна

Еще в 2020 году Курорт принял стратегию устойчивого развития. Она рассчитана до 2025 года и включает в себя пять главных целей: забота о каждом, охрана окружающей среды, ответственный бизнес, благополучие сотрудников и развитие Красной Поляны. В основе ежедневной работы Курорта лежат принципы ESG. Документ получил название "Зеленый путь".

Фото: ТАСС ТАСС

В материале ТАСС - о том, почему устойчивое развитие так важно для гостей, предпринимателей и сотрудников.

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Курс на экотуризм

По результатам нового рэнкинга ESG-прозрачности РА "Эксперт" Курорт Красная Поляна стал победителем номинации "За лидерство в ESG-прозрачности" среди компаний курортной инфраструктуры. В этом году Курорт представил первый публичный нефинансовый отчет о своей деятельности в области устойчивого развития. Он охватывает период с 1 января по 31 декабря 2021 года (календарный год), в дальнейшем Курорт намерен придерживаться ежегодного цикла отчетности. В документе отражены наиболее важные аспекты экологического, экономического и социального воздействия деятельности Курорта.

"Мы переосмыслили все бизнес-процессы компании в соответствии с целями устойчивого развития и взяли курс на экотуризм", - отмечает генеральный директор Курорта Красная Поляна Яна Перепечаева.

Комфортный отдых для всех

Забота о каждом, поясняют в компании, предполагает, что все посетители курорта вне зависимости от возраста, спортивной подготовки и увлечений смогут качественно провести время на территории Красной Поляны.

Коммерческий директор компании Ирина Редих подчеркивает, что вся инфраструктура для спорта, оздоровления и развлечений органично интегрирована в окружающую среду, чтобы отдых на курорте проходил в гармонии с природой.

На курорте оборудованы порядка 60 километров экологических троп, включая самый протяженный в горном кластере Сочи маршрут "Черничная тропа" (19 километров), и около 30 километров горнолыжных трасс. Для взрослых и детей работают несколько спортивных площадок, открыта школа обучения катанию на роликах, скейтбордах и горных велосипедах, можно играть в футбол, баскетбол, волейбол и т.д. Также на территории действует центр функциональной медицины, где можно пройти специальный курс реабилитации после Covid-19.

Особое внимание уделяется качеству воды и еды. По данным отчета об устойчивом развитии, за 2021 год доля местных продуктов питания на курорте выросла до 80%, а количество закупаемых полуфабрикатов снизилось на 90%.

В 2021 году Курорт начал производство питьевой воды собственного бренда RedPeak. Вода добывается из скважины в долине реки Чвижепсе. Она обладает приятным вкусом и сбалансированным набором микроэлементов.

Забота о природе

На курорте Красная Поляна не забывают и об охране окружающей среды.

"Горные экосистемы очень уязвимы, поэтому устойчивое развитие туризма здесь невозможно без анализа экологических рисков, оценки воздействия и потенциальных последствий", - рассказывает директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию НАО "Красная Поляна" Лев Шагаров.

Компания тесно сотрудничает с Сочинским национальным парком и Кавказским заповедником. Совместно они регулируют рекреационные нагрузки, заботятся о сохранении биоразнообразия и проводят большую просветительскую работу.

Один из результатов - стабилизация численности на территории Красной Поляны кавказской серны. Это живой символа курорта. По данным 2022 года, группа кавказских серн насчитывает 120 особей и регулируется только естественными процессами рождаемости и смертности.

Курорт Красная Поляна первым из туристических дестинаций России произвел расчет своего углеродного следа по первому и второму охватам. В 2021 году выбросы парниковых газов составили 35,2 тысячи тонн CO2-эквивалента. Из них прямые выбросы от операционной деятельности составили 21,2 тысячи тонн. Наибольшую долю в их структуре составили выбросы от стационарного сжигания газа в котельных - 19,2 тысячи тонн. Косвенные выбросы от производства потребленной электроэнергии составляют 14 тысяч тонн. Курорт намерен последовательно снижать выбросы парниковых газов, в том числе за счет использования возобновляемых источников энергии.

Ответственный бизнес

Отдельные требования касаются бережного расходования ресурсов. В частности, вся техника и осветительные приборы на акурорте имеют класс энергоэффективности не ниже А. В будущем требования к классу будут повышены до А+. Благодаря внедрению политики 99% ламп накаливания уже заменены на светодиодные. К требованиям, касающимся водосбережения, в первую очередь относится закупка техники со сниженным потреблением воды. Так, посудомоечные машины потребляют не более 3,5 литра воды на корзину, душевые лейки - не более 9 литров в минуту и т.д. Дополнительные требования касаются закупки смесителей в ванные комнаты: они должны иметь однорычажный смеситель или сенсорное управление. В итоге к 2021 году по сравнению с 2019 курорту удалось снизить потребление воды на 6%, что составляет более 52 тысяч кубометров. Таким объемом можно наполнить, например, 292 инфинити-бассейна отеля "Долина 960".

В 2021 году курорт осуществил закупки у 85 местных поставщиков, продукция которых полностью или частично была произведена на территории Краснодарского края. В общей сложности Курорт Красная Поляна закупил у местных поставщиков продукцию на сумму 464,8 миллиона рублей, что составляет более половины (55,5%) бюджета закупок товаров. По сравнению с 2019 годом расходы на закупки у местных поставщиков возросли более чем на 192 миллиона рублей.

Для изготовления и ремонта мебели привлекаются столярные цеха, расположенные в Красной Поляне. Для комплектации номерного фонда и спа-комплексов банными принадлежностями и средствами личной гигиены курорт закупает натуральную косметику местного производства. Посадочный материал, используемый для озеленения курорта, на 90% приобретается в питомнике Сочинского национального парка. Кроме того, 80% продуктов питания доставляются в рестораны курорта от местных производителей.

"Внедрение Курортом Красная Поляна „зеленых“ стандартов находит отклик у все большего числа гостей. Сейчас многие туристы при планировании отпуска учитывают экологическую ответственность средства размещения, а для некоторых наличие добровольной экологической сертификации отеля является основным фактором при выборе места отдыха", - отмечается в отчете о деятельности Курорта в области устойчивого развития.

Равные возможности для всех

В настоящее время в состав руководства Курорта входят 39 человек, в их числе 20 женщин и 19 мужчин. Таким образом, доля женщин-руководителей составляет 51%. При этом 87% руководителей - в возрасте от 30 до 50 лет, 13% - старше 50 лет. 26% руководителей родом из Краснодарского края, 74% - из других регионов России.

В 2021 году компания приступила к формированию внутреннего кадрового резерва - важного инструмента развития персонала. В резерв на руководящие должности зачислено более 50 сотрудников. Для каждого из них разработаны индивидуальные планы развития и повышения квалификации.

Для сохранения лидирующих позиций в отрасли на Курорте Красная Поляна внедрена система непрерывного обучения, позволяющая повышать качество работы, производительность труда и конкурентоспособность каждого отдельного сотрудника и Курорта в целом. В общей сложности в нее вовлечено более 70% сотрудников. Кроме того, для сотрудников курорта проводятся тренинги личностного роста, а также обучение практикам устойчивого развития и ответственного отношения к окружающей среде. В целом в 2021 году за счет компании для работников было организовано 32 тысячи часов обучения. В среднем на одного линейного сотрудника приходится 11,5 часа обучения в год, на одного руководителя - 34 часа. На одного мужчину в среднем приходится 9,3 часа обучения, на одну женщину - 16,8 часа. Все сотрудники регулярно получают обратную связь о результатах своей работы.

Также Курорт Красная Поляна предоставил сотрудникам возможность предложить свои идеи по усовершенствованию бизнес-процессов и запуску новых проектов. Чтобы помочь работникам пройти путь от мыслей до их воплощения, на ежемесячной основе Курорт собирает "Банк идей". Принять участие и выступить с презентацией проекта может любой сотрудник, независимо от должности, опыта и регалий. Главное, чтобы идея была проработана, а инициатор был готов ответить на вопросы о проекте, включая финансовую модель и график реализации.

Поддержка региона и отрасли

Важная часть устойчивого развития Красной Поляны - сохранение культурно-исторического наследия этого места. Курорт поддерживает местные обычаи и традиции, локальные ремесла и крафтовое производство (косметика, керамика, мед и др.), проводит выставки, фестивали и ярмарки. Так, одни только фотовыставки в прошлом году посетило порядка 200 тысяч гостей Красной Поляны.

Компания заботится о благополучии региона, поддержке местных сообществ и развитии детского спорта. Всем гостям стремятся предоставить равные возможности для отдыха: территория курорта благоустроена в соответствии с требованиями доступной среды. На курорте совместно с АНО "Адаптация. Социализация. Инклюзия" работает круглогодичный инклюзивный лагерь для семей, в которых воспитываются дети с особыми потребностями. На данный момент эта программа - единственная в России. За последние пять лет проведены 110 смен, участниками которых стали более трех тысяч человек из 50 регионов России.