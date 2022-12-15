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38 минут назад

Появился маршрут за миллион рублей из Москвы в Астрахань за рыбкой

РИА "ФедералПресс"

Для любителей зимней рыбалки появился маршрут на поезде из Москвы до Астрахани. Подробности сообщили в РЖД.

Появился маршрут за миллион рублей из Москвы в Астрахань
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Цена начинается от 964 000 рублей», – говорится в сообщении.

За эти деньги можно арендовать люксовый вагон, в нем могут находиться максимум 10 пассажиров. Снять вагон-ресторан можно за 850 000 рублей.

Сам пятидневный тур хоть и предусматривает рыбалку в разных местах, охоту и экскурсии, но оплачивается все отдельно. Туристам обещают дать возможность поймать сомов, которые весят 100 килограммов. Также можно поймать щуку, судака.

Отметим, ехать Астрахани из Москвы больше суток, цены на билеты в плацкарте начинаются от 3300 рублей; также работает аэропорт.

По данным Яндекс-расписания, лететь 2,45 часа, билеты от 5 000 рублей.

Отдых в России,РЖД,
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