Появился маршрут за миллион рублей из Москвы в Астрахань

Для любителей зимней рыбалки появился маршрут на поезде из Москвы до Астрахани. Подробности сообщили в РЖД.
«Цена начинается от 964 000 рублей», – говорится в сообщении.
За эти деньги можно арендовать люксовый вагон, в нем могут находиться максимум 10 пассажиров. Снять вагон-ресторан можно за 850 000 рублей.
Сам пятидневный тур хоть и предусматривает рыбалку в разных местах, охоту и экскурсии, но оплачивается все отдельно. Туристам обещают дать возможность поймать сомов, которые весят 100 килограммов. Также можно поймать щуку, судака.
Отметим, ехать Астрахани из Москвы больше суток, цены на билеты в плацкарте начинаются от 3300 рублей; также работает аэропорт.
По данным Яндекс-расписания, лететь 2,45 часа, билеты от 5 000 рублей.