От Владивостока до Петрозаводска: топ-10 мест в России для новогоднего досуга

Для тех, кто еще не решил, как встретить главный зимний праздник, туристический сервис Russpass подготовил подборку из 10 самых интересных направлений по всей России. Сказка в Москве, каток на Финском заливе, пустыня в Дагестане — у читателей есть возможность выбрать отдых на любой вкус.

Фото: Mos.ru Mos.ru

В топ-10 вошли направления от Дальнего Востока до Карелии. Отправиться можно, например, во Владивосток и встретить Новый год раньше, чем вся страна, или поехать в Санкт-Петербург и покататься на катке с видом на Финский залив.

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Немного тепла холодной зимой можно найти в Тюмени — этот город славится горячими источниками. Читатели Russpass узнают, почему их стоит посетить и чем еще заняться в столице региона. Доехать также можно до старинного Тобольска. Здесь, как и столетия назад, гостей встречает новогодняя ярмарка и хороводы вокруг елки.

Необычной может стать новогодняя поездка в Дагестан. Зимой там комфортная погода, поэтому можно смело отправиться на экскурсию по самым интересным местам региона: съездить в Дербент и побывать на Сулакском каньоне. Чем еще запомнится зимнее путешествие в республику, расскажет Russpass.

В десятку интересных направлений вошел и Нижний Новгород, где понравится любителям традиционных зимних развлечений. На ярмарочной площади можно покататься на коньках, попробовать рождественские напитки, побывать в ледовом городке и расписном доме Деда Мороза. Центральные улицы порадуют красивой иллюминацией и уютными кафе.

На Новый год гостей ждет и Санкт-Петербург. Центральное место празднования — Дворцовая площадь с нарядной елкой и огромной горкой. После по рекомендации Russpass отправиться можно в «Севкабель Порт» и покататься на коньках с завораживающим видом на Финский залив.

В десятку лучших направлений для поездки на Новый год вошли также Москва, Новосибирская область, Республика Татарстан, Республика Карелия, Приморский край и Чеченская Республика.