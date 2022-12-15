От Владивостока до Петрозаводска: топ-10 мест в России для новогоднего досуга

Для тех, кто еще не решил, как встретить главный зимний праздник, туристический сервис Russpass подготовил подборку из 10 самых интересных направлений по всей России. Сказка в Москве, каток на Финском заливе, пустыня в Дагестане — у читателей есть возможность выбрать отдых на любой вкус.
В топ-10 вошли направления от Дальнего Востока до Карелии. Отправиться можно, например, во Владивосток и встретить Новый год раньше, чем вся страна, или поехать в Санкт-Петербург и покататься на катке с видом на Финский залив.
Немного тепла холодной зимой можно найти в Тюмени — этот город славится горячими источниками. Читатели Russpass узнают, почему их стоит посетить и чем еще заняться в столице региона. Доехать также можно до старинного Тобольска. Здесь, как и столетия назад, гостей встречает новогодняя ярмарка и хороводы вокруг елки.
Необычной может стать новогодняя поездка в Дагестан. Зимой там комфортная погода, поэтому можно смело отправиться на экскурсию по самым интересным местам региона: съездить в Дербент и побывать на Сулакском каньоне. Чем еще запомнится зимнее путешествие в республику, расскажет Russpass.
В десятку интересных направлений вошел и Нижний Новгород, где понравится любителям традиционных зимних развлечений. На ярмарочной площади можно покататься на коньках, попробовать рождественские напитки, побывать в ледовом городке и расписном доме Деда Мороза. Центральные улицы порадуют красивой иллюминацией и уютными кафе.
На Новый год гостей ждет и Санкт-Петербург. Центральное место празднования — Дворцовая площадь с нарядной елкой и огромной горкой. После по рекомендации Russpass отправиться можно в «Севкабель Порт» и покататься на коньках с завораживающим видом на Финский залив.
В десятку лучших направлений для поездки на Новый год вошли также Москва, Новосибирская область, Республика Татарстан, Республика Карелия, Приморский край и Чеченская Республика.
Цифровой туристический сервис Russpass помогает спланировать путешествие по России. В нем можно забронировать отель, приобрести железнодорожные и авиабилеты, заказать столик в ресторане и многое другое. Сервис позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным локациям или воспользоваться готовым предложением. На Russpass доступно 5,5 тысячи турпредложений по российским регионам.
Сервис разработан по инициативе Правительства Москвы. Проект курирует столичный Комитет по туризму совместно с городским Департаментом информационных технологий.