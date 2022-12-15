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1 час назад

В туристических местах Саратовской области появятся глэмпинги

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В туристических местах Саратовской области появятся глэмпинги. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

В турместах Саратовской области появятся глэмпинги
Фото: Новости СаратоваНовости Саратова

Губернатор заключил в Москве соглашение с компаниями «Синергия» и «Курортный Берег». Теперь в Хвалынском, Марксовском и Красноармейском районах планируется построить глэмпинг-клубы.

В клубах разместятся 15-30 деревянных домов, кафе, детские площадки и другие объекты для туристов. Гостям предоставят широкий спектр туристических услуг, куда входят экскурсии по местным достопримечательностям, знакомство с местной культурой и кухней.

"Глэмпинги органично впишутся в окружающий ландшафт. При создании инфраструктуры учтем все моменты, чтобы, с одной стороны не нарушать природу, а с другой – создать все необходимые условия для отдыха. Кроме того, это даст развитие нашим природным достопримечательностям, таким как Утёс Степана Разина", — отметил Бусаргин.

Отдых в России,Роман Бусаргин,Степан Разин,
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