В турместах Саратовской области появятся глэмпинги

В туристических местах Саратовской области появятся глэмпинги. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

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Губернатор заключил в Москве соглашение с компаниями «Синергия» и «Курортный Берег». Теперь в Хвалынском, Марксовском и Красноармейском районах планируется построить глэмпинг-клубы.

В клубах разместятся 15-30 деревянных домов, кафе, детские площадки и другие объекты для туристов. Гостям предоставят широкий спектр туристических услуг, куда входят экскурсии по местным достопримечательностям, знакомство с местной культурой и кухней.