В турместах Саратовской области появятся глэмпинги

В туристических местах Саратовской области появятся глэмпинги. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
Губернатор заключил в Москве соглашение с компаниями «Синергия» и «Курортный Берег». Теперь в Хвалынском, Марксовском и Красноармейском районах планируется построить глэмпинг-клубы.
В клубах разместятся 15-30 деревянных домов, кафе, детские площадки и другие объекты для туристов. Гостям предоставят широкий спектр туристических услуг, куда входят экскурсии по местным достопримечательностям, знакомство с местной культурой и кухней.
"Глэмпинги органично впишутся в окружающий ландшафт. При создании инфраструктуры учтем все моменты, чтобы, с одной стороны не нарушать природу, а с другой – создать все необходимые условия для отдыха. Кроме того, это даст развитие нашим природным достопримечательностям, таким как Утёс Степана Разина", — отметил Бусаргин.