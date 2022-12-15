Названы самые популярные города для гастрономического туризма

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru составил рейтинг самых популярных направлений для гастрономического туризма у российских путешественников.
Лидером рейтинга снова стал Санкт-Петербург - на него пришлось порядка 14% бронирований на гастротуры этой зимой. Второе место заняла Казань, набрав около 5% бронирований. Более 2% бронирований пришлось на Калининград.
Иркутск расположился на восьмой строчке рейтинга.
Также в топ-10 популярных городов для любителей гастротуризма вошли Краснодар, Владивосток, Нижний Новгород, Петрозаводск и ряд других городов России, передает пресс-служба сервиса.