Названы самые популярные города для гастрономического туризма

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru составил рейтинг самых популярных направлений для гастрономического туризма у российских путешественников.

Лидером рейтинга снова стал Санкт-Петербург - на него пришлось порядка 14% бронирований на гастротуры этой зимой. Второе место заняла Казань, набрав около 5% бронирований. Более 2% бронирований пришлось на Калининград.