Названы три лучших российских горнолыжных курорта

Ассоциация туроператоров России (АТОР) перечислила лучшие места, где можно покататься на горных лыжах, не выезжая за пределы страны.

Эксперты в сфере турбизнеса предлагают обратить внимание на Красную Поляну в Сочи. Там открыты несколько школ, где обучают катанию на горных лыжах. К тому же на курорте доступно множество трасс как для новичков, так и для опытных спортсменов, отмечает NEWS.ru.