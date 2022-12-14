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1 час назад

Названы три лучших российских горнолыжных курорта

Слово и Дело

Ассоциация туроператоров России (АТОР) перечислила лучшие места, где можно покататься на горных лыжах, не выезжая за пределы страны.

Названы три лучших российских горнолыжных курорта
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Эксперты в сфере турбизнеса предлагают обратить внимание на Красную Поляну в Сочи. Там открыты несколько школ, где обучают катанию на горных лыжах. К тому же на курорте доступно множество трасс как для новичков, так и для опытных спортсменов, отмечает NEWS.ru.

Тем, кто катается на лыжах довольно редко, стоит обратить внимание на курорт Архыз в Карачаево-Черкессии. Интерес представляет и Домбай, отмечают в АТОР.

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