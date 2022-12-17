Почему на Байкал предпочитают ездить зимой: видео

Природа нашей страны способна удивить даже самого искушенного путешественника. К одним из таких удивительных мест относится самое глубокое озеро в мире – Байкал.
Чаще всего люди планируют путешествия на теплое время года, однако на Байкал большинство стремиться попасть именно зимой. Почему такое происходит? Дело в том, что летом в той местности погода все равно не подходит для купаний и пляжного отдыха. Да, вы насладитесь красотой природы, но самое настоящее волшебство на Байкале разворачивается именно зимой.
Когда Байкал замерзает, на него стягиваются как местные, так и гости со всей страны или даже других государств. Пользовательница социальной сети TikTok с ником @yana.travel опубликовала на своей странице видео, в котором объяснила, чем же всех так манит зимний Байкал.
Ранее "Рамблер" рассказывал о трех городах в трех часа езды от Москвы, которые стоит посетить.