Почему на Байкал предпочитают ездить зимой: видео

Чаще всего люди планируют путешествия на теплое время года, однако на Байкал большинство стремиться попасть именно зимой. Почему такое происходит? Дело в том, что летом в той местности погода все равно не подходит для купаний и пляжного отдыха. Да, вы насладитесь красотой природы, но самое настоящее волшебство на Байкале разворачивается именно зимой.