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45 минут назад

Почему на Байкал предпочитают ездить зимой: видео

Мира Маркина

Природа нашей страны способна удивить даже самого искушенного путешественника. К одним из таких удивительных мест относится самое глубокое озеро в мире – Байкал.

Чаще всего люди планируют путешествия на теплое время года, однако на Байкал большинство стремиться попасть именно зимой. Почему такое происходит? Дело в том, что летом в той местности погода все равно не подходит для купаний и пляжного отдыха. Да, вы насладитесь красотой природы, но самое настоящее волшебство на Байкале разворачивается именно зимой.

Замерзший Байкал: как подготовиться, когда ехать

Когда Байкал замерзает, на него стягиваются как местные, так и гости со всей страны или даже других государств. Пользовательница социальной сети TikTok с ником @yana.travel опубликовала на своей странице видео, в котором объяснила, чем же всех так манит зимний Байкал.

Ранее "Рамблер" рассказывал о трех городах в трех часа езды от Москвы, которые стоит посетить.

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