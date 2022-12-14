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1 час назад

Петербург стал лидером среди городов для гастрономического туризма

РИА "ФедералПресс"

Петербург оказался самым популярным городом, куда едут за гастрономическими впечатлениями. После него спросом у любителей новых вкусовых ощущений пользуются Казань, Калининград, Нижний Новгород и Краснодар.

Петербург стал лидером среди городов для гастрономического туризма
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Топ возглавил Петербург с 14% от всех броней [ресторанов]. Следом расположились Казань (5%) и Калининград (2,3%)», – пишут СМИ.

Как сообщает Neva.Today, в десятке городов, рестораны которых больше всего интересуют туристов, Нижний Новгород, Краснодар, Петрозаводск, Мурманск, Иркутск, Владивосток и Южно-Сахалинск.

Ранее «ФедералПресс» писал, сколько потратили жители Петербурга в 2022 году в ресторанах и магазинах.

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