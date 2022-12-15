На родину Деда Мороза запустят регулярное авиасообщение

Первый регулярный рейс в Великий Устюг состоится 25 декабря. О начале авиасообщения и запуске аэропорта города в эксплуатацию рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в Telegram-канале.

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Кувшинников отметил, что работы по реконструкции авиагавани на родине Деда Мороза продолжаются. Тем не менее, в аэровокзальном комплексе уже провели удлинение взлетно-посадочной полосы, монтаж приводных маяков и светосигнального оборудования, а также благоустройство территории летного поля и здания аэропорта.

«Расписание готово. На вотчину Деда Мороза самолеты будут летать пять раз в неделю. Туристам из Москвы и Санкт-Петербурга также будет удобно добираться в Великий Устюг через Череповец: рейсы стыковочные», — написал он.

По данным Telegram-канала Vandrouki, билеты в Великий Устюг появились в продаже у «Северстали». Так, прямой рейс из Череповца полетит 28 декабря, стоимость — от трех тысяч рублей в одну сторону.