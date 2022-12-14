В Крыму готовятся к летнему турсезону 2023 года в условиях ограничений полетов

К лету надо открыть Крымский мост полностью, чтобы в условиях ограничений на полеты туристы смогли нормально добраться к морю. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

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«Если это произойдет в оговоренные сроки и будет оптимизирована система досмотра, чтобы для людей это не было слишком долго, то есть все основания планировать, что следующий сезон будет достаточно неплохим», – заявил журналистам Владимир Константинов.

По официальным данным, турпоток в Крым летом 2022 года упал на 19 % из-за закрытого аэропорта. В новогодние праздники ждут отдыхающих, некоторые гостиницы забронированы на 70 %.

Аэропорты на Юге закрыли в конце февраля 2022 года в связи со спецоперацией. Люди были вынуждены добираться на полуостров на поездах, машинах и автобусах. Однако в октябре был частично подорван Крымский мост. Сейчас восстановлена автомобильная его часть, работы продолжаются.