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2 часа назад

В Крыму готовятся к летнему турсезону 2023 года в условиях ограничений полетов

РИА "ФедералПресс"

К лету надо открыть Крымский мост полностью, чтобы в условиях ограничений на полеты туристы смогли нормально добраться к морю. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

В Крыму готовятся к летнему турсезону 2023 года в условиях ограничений полетов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Если это произойдет в оговоренные сроки и будет оптимизирована система досмотра, чтобы для людей это не было слишком долго, то есть все основания планировать, что следующий сезон будет достаточно неплохим», – заявил журналистам Владимир Константинов.

По официальным данным, турпоток в Крым летом 2022 года упал на 19 % из-за закрытого аэропорта. В новогодние праздники ждут отдыхающих, некоторые гостиницы забронированы на 70 %.

Аэропорты на Юге закрыли в конце февраля 2022 года в связи со спецоперацией. Люди были вынуждены добираться на полуостров на поездах, машинах и автобусах. Однако в октябре был частично подорван Крымский мост. Сейчас восстановлена автомобильная его часть, работы продолжаются.

Ранее «ФедералПресс» писал, что подорван мост под Мелитополем, но движение в Крым не затруднено.

Отдых в России,Владимир Константинов,
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