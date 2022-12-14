Нижний Новгород вошел в топ популярных направлений для гастротуризма

Нижегородская область вошла в десятку популярных направлений для гастрономического туризма. Рейтинг опубликовал сервис Tvil.ru по результатам опросов и данным бронирований.

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Нижний Новгород оказался на четвертом месте по популярности у путешественников, которые любят попробовать необычные блюда. Туристы останавливаются в городе в среднем на 3 ночи и платят по 4 539 рублей за каждую.

Возглавляет рейтинг Санкт-Петербург с 14% от всех бронирований (4 109 рублей / 4 ночи), а вот гастрономическая столица России Казань оказалась на втором месте (4 079 рублей / 4 ночи). Отели и квартиры в столице Татарстана бронировали только 5% пользователей. Третье место занял Калининград с 2,3% броней (3 069 рублей / 5 ночей).

С 5 по 10 строчки рейтинга заняли Краснодар, Петрозаводск, Мурманск, Иркутск, Владивосток и Южно-Сахалинск.