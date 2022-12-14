На Шерегеше действует единый ски-пасс на все канатные дороги

Гости горнолыжного курорта Шерегеш в Кузбассе смогут пользоваться всеми канатными дорогами разных собственников по единому ски-пассу. Он создан по поручению губернатора Сергея Цивилева, сообщается на сайте правительства региона в среду.
"Мы не только планомерно развиваем инфраструктуру спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", но и создаем новые возможности для удобства туристов. Введение единого ски-пасса было очень популярной темой, по этому поводу было много вопросов от кузбассовцев и гостей региона", - приводятся в сообщении слова Цивилева.
Сегодня в Шерегеше работают 19 подъемников и канатных дорог, которые обслуживают в общей сложности 56 км трасс. Раньше туристам приходилось покупать билеты на каждый из них отдельно. Это ограничивало возможности для катания. Поручение о разработке единого ски-пасса глава региона дал в середине ноября на открытии нового горнолыжного сезона. На создание нового туристического продукта потребовался всего месяц. Стоимость единого ски-пасса составляет 2 645 руб., он действует в дневное время на территории всего курорта и уже поступил в продажу в кассы Шерегеша.
"Теперь гостям курорта не придется при переходе на другие трассы стоять в очередях в кассы и снова покупать ски-пасс. Мы благодарим собственников канатных дорог за проделанную работу и желание действовать, в первую очередь, в интересах отдыхающих", - добавил руководитель дирекции курорта Алексей Стоянов.
Шерегеш - один из самых популярных горнолыжных комплексов в Сибири, новый горнолыжный сезон начался там с 11 ноября. По оценке корпорации "Туризм.РФ", в 2030 году турпоток там увеличится почти вдвое - до 3,5 млн отдыхающих в год. В планах региональных властей и инвесторов строительство новых объектов туристической инфраструктуры общей стоимостью свыше 150 млрд рублей.