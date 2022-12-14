На Шерегеше действует единый ски-пасс на все канатные дороги

"Мы не только планомерно развиваем инфраструктуру спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", но и создаем новые возможности для удобства туристов. Введение единого ски-пасса было очень популярной темой, по этому поводу было много вопросов от кузбассовцев и гостей региона", - приводятся в сообщении слова Цивилева.

Сегодня в Шерегеше работают 19 подъемников и канатных дорог, которые обслуживают в общей сложности 56 км трасс. Раньше туристам приходилось покупать билеты на каждый из них отдельно. Это ограничивало возможности для катания. Поручение о разработке единого ски-пасса глава региона дал в середине ноября на открытии нового горнолыжного сезона. На создание нового туристического продукта потребовался всего месяц. Стоимость единого ски-пасса составляет 2 645 руб., он действует в дневное время на территории всего курорта и уже поступил в продажу в кассы Шерегеша.