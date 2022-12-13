Туристам на Сахалине построят зимний курорт, как в Сочи

Компания, управляющая горнолыжным Курортом Красная Поляна в Сочи, обещает построить на сахалинском курорте «Горный воздух» гостиницы на 1660 номеров к 2024 году. Любителям зимнего отдыха также предложат новые трассы и подвесную канатную дорогу на горе Красной.

Фото: TourDom TourDom

«Горный воздух» располагается прямо возле Южно-Сахалинска. Он включает две вершины. Наряду с Красной еще и Большевик. Сейчас на обеих насчитывается 19 трасс общей протяженностью 35 км. Этот показатель к 2030 году должен составить 80 км. Акцент будет сделан на продвинутых горнолыжниках и сноубордистах. Нынешний объект обслуживают три канатные дороги, но их должно стать 7.

Отметим, что компания, управляющая Красной Поляной, не единственная, намеренная инвестировать в сахалинский курорт. Ранее сообщалось о планах построить новые гостиницы у подножия и на средней площадке Большевика.

Редакция предложила читателям ответить на вопрос: чего не хватает Сахалину, чтобы стать центром горнолыжного туризма? Часть подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома» уверена, что в горнолыжке на Сахалине есть своя прелесть: «Была недавно в “Горном воздухе”. Видно, что стараются: новая канатка, освещение трассы. Съездила бы еще, но явно не хватает более бюджетного и качественного питания. Цены в кафе и ресторанах более чем московские за вполне стандартную еду, а выбор невелик». Другие горнолыжники считают, что Сахалин в плане условий проигрывает даже Шерегешу. Он как минимум ближе и уже много лет принимает туристов со всей страны. Сервис налажен, понятно, чего ожидать. А на Сахалине, по сути дела, все строится с нуля.