5 мест для путешествий в Мурманской области

Региональный комитет по туризму совместно с туристским информационным центром Мурманской области перечислили самые популярные направления для путешественников в регионе. В пресс-службе правительства Кольского Заполярья уточнили, что речь идет о зимнем туризме.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Топовые позиции заняли Хибины, Териберка, Ловозеро, Мурманск и Мончегорск», – говорится в сообщении.

Териберка и Хибины и всегда были популярными направлениями среди туристов. Однако Мончегорск попал в этот список в первый раз.

Руководитель комитета Александр Елисеев пояснил, что популярность населенный пункт приобрел после внедрения концепции Imandra Fest. В этом году в городе проводили мероприятия, которые объединяют природу, спорт, людей и активный отдых.