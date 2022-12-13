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1 час назад

5 мест для путешествий в Мурманской области

РИА "ФедералПресс"

Региональный комитет по туризму совместно с туристским информационным центром Мурманской области перечислили самые популярные направления для путешественников в регионе. В пресс-службе правительства Кольского Заполярья уточнили, что речь идет о зимнем туризме.

5 мест для путешествий в Мурманской области
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Топовые позиции заняли Хибины, Териберка, Ловозеро, Мурманск и Мончегорск», – говорится в сообщении.

Териберка и Хибины и всегда были популярными направлениями среди туристов. Однако Мончегорск попал в этот список в первый раз.

Руководитель комитета Александр Елисеев пояснил, что популярность населенный пункт приобрел после внедрения концепции Imandra Fest. В этом году в городе проводили мероприятия, которые объединяют природу, спорт, людей и активный отдых.

Стоит отметить, что жители Мурманской области могут посещать парки активного отдыха, ночевать в отелях и отправляться на экскурсии в регионе по специальным ценам. О предложениях можно узнать в офисе регионального Туристского информационного центра.

Отдых в России,Александр Елисеев,
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