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3 часа назад

Хибины возглавили топ-5 туристических направлений в Мурманской области в этом году

runews24.ru

В Мурманской области определена пятёрка самых популярных направлений у туристов, прибывающих в регион в 2022 году. Это — Хибины, Териберка, Ловозеро, Мурманск и Мончегорск.

Топ-5 туристических направлений в Мурманской области
Фото: Runews24Runews24

Стоит отметить, что Мончегорск впервые попал в рейтинг самых популярных турнаправлений. По словам председателя регионального комитета по туризму Александра Елисеева, это стало возможным благодаря внедрению концепции Imandra Fest, в рамках которой проводятся мероприятия объединяющие природу, спорт, людей и активный отдых.

Также Елисеев рассказал о турпродуктах Мурманской области со скидками и льготами для местных жителей. Подробно узнать о них можно в офисе Туристского информационного центра.

Отдых в России,Александр Елисеев,
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