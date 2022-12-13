Топ-5 туристических направлений в Мурманской области

В Мурманской области определена пятёрка самых популярных направлений у туристов, прибывающих в регион в 2022 году. Это — Хибины, Териберка, Ловозеро, Мурманск и Мончегорск.

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Стоит отметить, что Мончегорск впервые попал в рейтинг самых популярных турнаправлений. По словам председателя регионального комитета по туризму Александра Елисеева, это стало возможным благодаря внедрению концепции Imandra Fest, в рамках которой проводятся мероприятия объединяющие природу, спорт, людей и активный отдых.