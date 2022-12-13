«Red Wings» начинают выполнять рейсы из Махачкалы в Самару

Авиакомпания «Red Wings», с 10 января 2023 года начинает выполнять рейсы из Махачкалы в Самару.

Фото: Темирхан-Шура Темирхан-Шура

Рейсы будут выполняться по вторникам на современных комфортабельных лайнерах SSJ100 вместимостью до 100 кресел.

В пресс-службе аэропорта Махачкалы уточнили, что данное направление субсидируется из федерального и региональных бюджетов. Это позволяет установить привлекательные цены на билеты, которые можно будет приобрести т на официальном сайте и в приложении авиаперевозчика, а также в кассах Махачкалинского аэропорта.

Вылет из аэропорта Махачкалы в 09:45 по московскому времени, с прибытием в Самару 12:55 по местному времени. Время полета составит 2 часа 10 минут.

Вылет из аэропорта Самары в 07:25 по местному времени с прилетом в Махачкалу в 08:55 по московскому времени. Время полета составит 2 часа 30минут.