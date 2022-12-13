«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 21 декабря 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - говорится в сообщении.