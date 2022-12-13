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6 минут назад

Турагент рассказал, где в России провести каникулы

Ura.Ru

Для новогоднего путешествия по России подойдут Кострома, Тула и Нижний Новгород. Об этом рассказала турагент Ксения Чернец.

Турагент рассказал, где в России провести каникулы
Фото: Ura.ruUra.ru

«Поездка в Нижний Новгород обойдется чуть дороже, чем остальные варианты, но тоже останется вполне приемлемой. В последние годы город буквально расцвел, погулять в погожий зимний день по его улочкам и набережным будет очень приятно», — рассказала Чернец. Ее слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Еще одним городом для путешествия может стать Тула, отмечает эксперт. В этом городе есть музей, посвященный Куликовской битве. Пряник — главный сувенир Тулы. Однако его лучше приготовить самому под руководством мастера, а не покупать в магазине.

В новогодние каникулы также стоит посетить Кострому. В этом городе находится резиденция Снегурочки. Туда водят экскурсии, которые понравятся маленьким детям. В резиденции внучки Деда Мороза есть ледяная комната, рассказала Чернец.

Ранее турагенты отмечали, что на Новый год можно уехать в любую точку мира. Для этого достаточно использовать стыковочные авиарейсы.

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