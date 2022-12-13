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1 час назад

Сколько туристов путешествовали внутри страны в 2022 году

runews24.ru

Гендиректор сервиса бронирования отелей «МТС Travel» Вадим Мельников сообщил на пленарном заседании XIX съезда Российского союза туриндустрии (РСТ), что 86% граждан России путешествовали в 2022 году только внутри страны. Поездки за рубеж совершали лишь 2% россиян, добавил он.

Сколько туристов путешествовали внутри страны в 2022 году
Фото: runews24.rurunews24.ru

Мельников пояснил, что такие данные были получены в результате данных сим-карт МТС, владельцы которых выезжали из домашнего региона более, чем на одну ночь. По его словам, 70 млн взрослых граждан в этом году совершали поездки, покидая домашний регион хотя бы на одну ночь.

По данным МТС, около 43% путешественников выезжали на один-три дня. В длительные поездки по России отправлялись 17% российских граждан. Мельников добавил, что в 2022 году 10 млн туристов отправились за рубеж. Лидерские позиции принадлежат Турции, Казахстану, Белоруссии, Абхазии, Египту.

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