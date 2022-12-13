Сколько туристов путешествовали внутри страны в 2022 году

Гендиректор сервиса бронирования отелей «МТС Travel» Вадим Мельников сообщил на пленарном заседании XIX съезда Российского союза туриндустрии (РСТ), что 86% граждан России путешествовали в 2022 году только внутри страны. Поездки за рубеж совершали лишь 2% россиян, добавил он.

Мельников пояснил, что такие данные были получены в результате данных сим-карт МТС, владельцы которых выезжали из домашнего региона более, чем на одну ночь. По его словам, 70 млн взрослых граждан в этом году совершали поездки, покидая домашний регион хотя бы на одну ночь.