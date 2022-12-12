Зимняя Рязань: лучшие идеи для отдыха

Первым делом стоит отправится в местный Кремль. Он довольно необычный: о крепости сегодня напоминают только ров и вал. Зато за ними скрыт целый комплекс палат XVII века – Успенский собор, украшенный резьбой по белому камню, и музей со 100-летним стажем. В экспозициях можно увидеть легендарные клады Старой Рязани, кольчугу знаменитого князя Олега и другие артефакты.

Фото: Мир24 Мир24

Чтобы почувствовать ритм и дух города, отправляйтесь на прогулку по Почтовой – культовой улице, где прекрасно сохранилась губернская архитектура. Именно здесь, в пешеходном центре, расположены самые модные рестораны и кафе города, а по вечерам зажигается масштабная инсталляция «звездное небо».

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Еще одно излюбленное место для прогулок – Лыбедский бульвар. К Новому году его украшают разнообразными инсталляциями и арт-объектами. Здесь же устанавливают искусственный каток, работающий при любой погоде.

Бродить по старинным улочкам губернского города намного приятнее в хорошей компании. Сходите на прогулку с настоящим стрельцом XVII века. Степан Молодцов в игровой форме знакомит с жизнью города, рассказывает о своей службе и военных тонкостях ушедших времен. Маршрут проходит по живописным улицам Верхнего Посада, ближайшим окрестностям Рязанского кремля.

Поиск грибов с глазами – нетривиальный способ познакомиться с городом. Ищите их в Нижнем городском саду, на Почтовой улице, Лыбедском бульваре, площади Ленина и Театральной. Чтобы ни один не пропустить, возьмите бесплатную карту в визит-центре на Почтовой, 54. И не забудьте потереть носы бронзовым авторским скульптурам – на удачу.

Поклонникам классической архитектуры стоит пройтись по Астраханской – именно эту улицу украшают постройки XVIII-XIX веков.

Еще одна обязательная к посещению локация – Нижний городской сад. В этом месте рязанцы любили гулять еще в далеком XIX веке. Сегодня о прошлом напоминает Клуб Благородного собрания – изящная постройка в ропетовском стиле. Это здание можно смело назвать самым красивым деревянным домом в Рязани: его кружевные резные детали можно рассматривать бесконечно.