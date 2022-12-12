Зимняя Карелия: прокатиться по Ладоге и побывать в гостях у Деда Мороза

Зимой она радует туристов заснеженными пейзажами, тишиной и даже северным сиянием. В крае тысячи озер будет хорошо тем, кто любит активный отдых, и тем, кто хочет погрузиться в мир спокойствия и гармонии. Путешественники смогут увидеть Мраморный каньон, водопады, резиденции местных Деда Мороза и Снегурочки, волшебный по своей красоте нацпарк Паанаярви, Ладожские шхеры и многое другое. «ФедералПресс» подобрал топ-5 мест, отправившись в которые вы точно не пожалеете.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Рускеальский экспресс» и ледяной Мраморный каньон

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Прокатиться на старинном ретропоезде «Рускеальский экспресс» можно со станции «Сортавала» до «Горного парка». Поезд курсирует ежедневно. В интерьерах состава воссоздана атмосфера старинных вагонов, а проводники носят стилизованную форму.

Старинный поезд привезет вас к Мраморному карьеру, из которого добывали минерал для Исаакиевского и Казанского соборов в Петербурге. Вокруг него располагается парк «Рускеала». Здесь есть где разгуляться, а руководство достопримечательности утверждает, что зимой тут еще прекраснее, чем летом.

В холодное время года территория природного массива украшена красивой подсветкой и ледяными скульптурами. По замершему водоему можно кататься на коньках, а также пролететь над ним на зип-лайне. Кроме того, в самом парке 15 км экотроп, которые проведут вас к видовым площадкам. Также можно посетить музеи и экскурсии, в том числе в подземную часть карьера.

В пяти километрах от «Рускеалы» находятся четыре равнинных водопада – Ахинкоски. На этой территории снимали советский фильм «А зори здесь тихие». По маршруту проложена экотропа, включающая несколько подвесных мостов прямо над водопадами. По средам, субботам и воскресеньям для гостей курсирует автобус до водопадов Ахинкоски. Отправление из парка: 12:30, 14:00 и 15:30.

Вотчина Талвиукко – карельского Деда Мороза

Резиденция карельского Деда Мороза Талвиукко находится примерно в 20 км от Петрозаводска в поселке Чална. Вместе с Дедушкой в усадьбе живут северные олени, ездовые собаки, овцы, свиньи, гуси, куры, козы.

Здесь можно покататься на собачьей и на оленьей упряжках, погулять по питомнику ездовых собак, посетить оленью ферму, побывать в саамской деревне, покормить оленей ягелем и сфотографироваться с ними, а также посетить домики Талвиукко и Лумикки – снегурочки. Для гостей также предусмотрено угощение – травяной чай с карельскими пирогами.

Добраться до вотчины старца можно из Петрозаводска, например, на такси или на попутках. Посмотреть цены на программы и забронировать упряжку можно на официальном сайте.

Встретить Рождество на острове Валаам

Встретить светлый праздник Рождества Христова можно в Валаамском монастыре. Паломники могут принять участие в праздничных богослужениях, посетить скиты и экскурсии, а самое главное – отдохнуть от городской суеты. Также туда можно поехать на праздник Крещения и на Новый год.

Возможность зимой приехать в обитель появилась с 1 декабря 2021 года, когда из Приозерска до архипелага стало ходить судно «Ладожский». Оно способно рассекать небольшой ледяной покров на Ладожском озере. Так, до острова можно добраться за 3,5 часа. Кроме того, там начал свою работу новый дом паломника «Валаам».

Удобнее всего попасть в монастырь в составе экскурсионной группы: «Валаамский паломник», «Мир пилигримов», «Ковчег» и другие. Более того, с 2023 года все бронирование будет проходить только через паломническую службу. «Меняется сам принцип работы с туристами. Если хотите самостоятельно приехать, то до 30 декабря 2022 года – пожалуйста, а потом надо обращаться в паломническую службу», – объяснили «ФедералПресс» в Доме паломника «Валаам».

Водопады и заколдованные деревья в нацпарке «Паанаярви»

В самом отдаленном уголке Карелии, на окраине Лоухского района, находится национальный парк «Паанаярви», который по праву называют Карельской Швейцарией. Он известен своим фьордовым озером Паанаярви, горами – Нуорунен и Киваккой, водопадами – 12-метровым Киваккакоски и 9-метровым Мантюкоски, сейдами и отвесными скалами.

Зимой в парке проложены маршруты к главным достопримечательностям: водопаду Киваккакоски, горам Кивакка и Нуоронен, а также кольцевой маршрут «Большой Олений Круг».

Туристов манят снегоходные экскурсии, спортивная рыбалка, а также возможность провести время в умиротворении и полюбоваться причудливыми снежными шапками на деревьях. Однако, как «ФедералПресс» объяснили в администрации парка «Паанаярви», заснеженные ели, вероятнее всего, можно увидеть в конце февраля – начале марта. «Нужно, чтобы снег хорошо выпал, и хотя бы раз была оттепель, чтобы он закрепился на деревьях», – пояснили в организации.

В «Паанаяврви» будет возможность заказать экскурсии на снегоходе, взять в аренду мангал, коптильню, лыжи, снегоступы и другое.

Парк пользуется большим спросом у туристов. Заявки на зимние праздники там начинают принимать уже с 10 ноября.

Доехать до нацпарка можно на поезде до станции Лоухи, который идет 19 часов из Петербурга, чуть больше суток из Москвы. Затем из Лоухи нужно заказать трансфер до «Паанаярви». На машине удобнее добираться не от станции Лоухи, а через поселок Калевала, так как дорога лучше и времени это займет меньше, советуют бывалые путешественники.

Ладожские шхеры

Прогулки по Ладожским шхерам на аэросанях помогут вам окунуться в восторг от карельских пейзажей. Участники экскурсии проходят мимо скалистых берегов, напоминающим многим знаменитые норвежские фьорды, и выходят в открытую Ладогу. Также останавливаются у одного из необитаемых островов. Кроме того, из таких поездок можно привезти улов. Для этого нужно заказать экскурсию на катере со специальным рыбопоисковым оборудованием.

Прогулки начинаются от городской пристани города Сортавала. Однако организаторы отмечают, что каждый год Ладога покрывается льдом по-разному. В прошлом году только с 10 января начали возить туристов, а на Валаам удалось поехать лишь с 10 февраля. Записываться и узнавать об экскурсиях они приглашают заранее.

Как добраться до Карелии

Попасть в Карелию можно несколькими способами: приехать на своей машине, на одном из ежедневных поездов, на самолете или на автобусе.

Из Петербурга самый удобный вариант – электричка «Ласточка». С ее помощью вы сможете добраться до столицы Карелии за пять часов. Также на ней можно доехать до Сортавалы.