Идеи проведения новогодних праздников в Крыму

Несмотря на отсутствие массовых мероприятий, туристам будет, где отдохнуть.
Полномасштабных праздничных мероприятий в Крыму не будет в связи с проведением спецоперации, но туристы и жители полуострова все равно найдут, чем заняться в новогодние каникулы.
«Парламентская газета» предлагает подборку вариантов отдыха в Крыму. Так, можно посетить местные винодельни, послушать об истории виноделия и продегустировать напитки. Самыми известными являются «Массандра» и «Инкерман».
Если вино не привлекает, можно подняться на гору Ай-Петри или Чатырдаг, чтобы полюбоваться открывающимися видами.
Посетить Алуштинский краеведческий музей порекомендовал ведущий экскурсовод республики Иван Коваленко. Также интересными могут быть и другие музеи Крыма.