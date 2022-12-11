Идеи проведения новогодних праздников в Крыму

Несмотря на отсутствие массовых мероприятий, туристам будет, где отдохнуть.

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Полномасштабных праздничных мероприятий в Крыму не будет в связи с проведением спецоперации, но туристы и жители полуострова все равно найдут, чем заняться в новогодние каникулы.

«Парламентская газета» предлагает подборку вариантов отдыха в Крыму. Так, можно посетить местные винодельни, послушать об истории виноделия и продегустировать напитки. Самыми известными являются «Массандра» и «Инкерман».

Если вино не привлекает, можно подняться на гору Ай-Петри или Чатырдаг, чтобы полюбоваться открывающимися видами.