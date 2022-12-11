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2 часа назад

Россиянам предложили идеи проведения новогодних праздников в Крыму

runews24.ru

Несмотря на отсутствие массовых мероприятий, туристам будет, где отдохнуть.

Идеи проведения новогодних праздников в Крыму
Фото: runews24.rurunews24.ru

Полномасштабных праздничных мероприятий в Крыму не будет в связи с проведением спецоперации, но туристы и жители полуострова все равно найдут, чем заняться в новогодние каникулы.

«Парламентская газета» предлагает подборку вариантов отдыха в Крыму. Так, можно посетить местные винодельни, послушать об истории виноделия и продегустировать напитки. Самыми известными являются «Массандра» и «Инкерман».

Если вино не привлекает, можно подняться на гору Ай-Петри или Чатырдаг, чтобы полюбоваться открывающимися видами.

Посетить Алуштинский краеведческий музей порекомендовал ведущий экскурсовод республики Иван Коваленко. Также интересными могут быть и другие музеи Крыма.

Отдых в России,Иван Коваленко,
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