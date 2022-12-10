Где в Подмосковье можно покататься на хаски

В Московской области царит настоящая зима со снежной морозной погодой. Это отличный повод порадовать себя и свою семью интересными активностями. Можно попутешествовать по региону, отправиться в лес на лыжню или покататься в северных нартах в Рузском округе. Хаски, запряженные в упряжку, возят туристов по лесам и полям. Об этом рассказала руководитель хаски-деревни «Рузская Аляска» Наталья Басина в беседе с «Радио 1».
«У нас есть несколько маршрутов - можно выбрать минут на семь или на полчаса. Когда снега наметет больше, откроются маршруты на 17 километров для любителей экстрима. А самая сложная трасса протянулась на 40 километров, путешествие занимает 6-7 часов. Настоящая мини-экспедиция на собаках», - отметила Басина.
Также она объяснила, что хаски, несмотря на сложный характер, с удовольствием бегают в упряжках.
Руководитель хаски-деревни также предупредила, что ездовых собак не стоит кормить привезенными угощениями. Лучше просто погладить их и посмотреть, как кинологи предложат собакам похлебку с витаминами, чтобы восстановить силы после работы.