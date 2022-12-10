Где в Подмосковье можно покататься на хаски

В Московской области царит настоящая зима со снежной морозной погодой. Это отличный повод порадовать себя и свою семью интересными активностями. Можно попутешествовать по региону, отправиться в лес на лыжню или покататься в северных нартах в Рузском округе. Хаски, запряженные в упряжку, возят туристов по лесам и полям. Об этом рассказала руководитель хаски-деревни «Рузская Аляска» Наталья Басина в беседе с «Радио 1».