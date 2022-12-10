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2 часа назад

Что посмотреть в Губерлинских горах

ProOren

Губерлинские горы - одно из самых красивых мест Оренбуржья. Они находятся в юго-восточной части Южного Урала - в Гайском городском округе.

Что посмотреть в Губерлинских горах
Фото: unsplashunsplash

Высота Губерлинских гор не превышает 450 метров над уровнем моря. Растительность в горах исключительно степная. В этих местах много оврагов, ущелий и родников.

Сразу 11 источников объединились в один большой ручей, который получил название Царский родник - в честь посетившего эти края в 1837 году цесаревича - будущего императора Александра II. Ведет к роднику Царская дорога, которая несколько веков назад была почтовым трактом, соединявшим Оренбург с Орском.

Но не только красота природы отличает это место. Из-за специфических климатических условий здесь появились особенные козы, которые отличаются очень тонким и эластичным пухом, который не грубеет с годами.

Губерлинская коза, выведенная в 19 веке, мировая знаменитость, и уникальный козий пух сохраняет свои качества лишь на козах, живущих в этих местах. Любые попытки разводить их где-то за пределами ареала обитания заканчивались неудачей - козы были живы и здоровы, однако, качество пуха резко ухудшалось.

Губерлинские горы находятся между Гаем, Орском и Новотроицком.

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