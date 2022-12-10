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4 часа назад

Отели и санатории Ставрополья будут загружены на 90% в период новогодних праздников

runews24.ru

В туркомплексах Ставрополья ожидается массовый наплыв туристов в период предстоящих новогодних праздников. Загрузка санаторно-курортных объектов региона в декабре и начале января достигнет 90%, передает «Кавказ Пост» со ссылкой на Управление по информполитике правительства Ставропольского края.

Отели и санатории Ставрополья будут загружены в Новый год
Фото: runews24.rurunews24.ru

Стоит отметить, что прошлогодний турпоток в Ставрополье в период новогодних каникул был меньше более чем на 20%. Сейчас в регионе функционируют более 120 санаториев и почти 500 гостиниц.

Уточняется, что в Ставропольском крае будут организованы праздничные мероприятия, новогодний фейерверк, а также будет подготовлена программа, предлагающая разнообразные виды отдыха и оздоровления.

В краевом Министерстве туризма сообщили, что организация поддержки внутреннего туризма - одна из основных задач развития страны, поставленных президентом РФ.

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