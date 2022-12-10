Отдых в Крыму на Новый год подешевеет на 40%

«Так, например, стоимость номера в санаториях начинается от 2300 руб./сутки, в малых отелях – от 1500 руб./сутки, в отелях категории 4* – от 3360 руб./сутки; в отелях категории 5* – от 9000 руб./сутки. Это в среднем на 36% ниже, чем в других регионах», – пояснил Вадим Волченко.