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1 час назад

Отдых в Крыму на Новый год подешевеет на 40%

TourDom

Отели и санатории Крыма на Новый год готовы предложить гостям скидки от 30–40%. Об этом журналистам рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Отдых в Крыму на Новый год подешевеет на 40%
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По его словам, средства размещения приняли участие в единой кампании «Новый год в Крыму как дома». В рамках акции постояльцы получат возможность разместиться по крайне выгодным ценам.

«Так, например, стоимость номера в санаториях начинается от 2300 руб./сутки, в малых отелях – от 1500 руб./сутки, в отелях категории 4* – от 3360 руб./сутки; в отелях категории 5* – от 9000 руб./сутки. Это в среднем на 36% ниже, чем в других регионах», – пояснил Вадим Волченко.

Он также отметил, что на новогодние праздники будут поставлены дополнительные поезда в Крым из регионов России. В связи с этим стоит ожидать, что турпоток будет на уровне прошлых лет.

«Круглогодичные отели и санатории постоянно совершенствуют курортную инфраструктуру, в том числе за счет правительственных грантов на строительство теплых бассейнов, создание доступной среды. В Крыму комфортно должно быть всем», – отметил министр.

Отдых в России,Вадим Волченко,
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