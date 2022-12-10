Отдых в Крыму на Новый год подешевеет на 40%

Отели и санатории Крыма на Новый год готовы предложить гостям скидки от 30–40%. Об этом журналистам рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
По его словам, средства размещения приняли участие в единой кампании «Новый год в Крыму как дома». В рамках акции постояльцы получат возможность разместиться по крайне выгодным ценам.
«Так, например, стоимость номера в санаториях начинается от 2300 руб./сутки, в малых отелях – от 1500 руб./сутки, в отелях категории 4* – от 3360 руб./сутки; в отелях категории 5* – от 9000 руб./сутки. Это в среднем на 36% ниже, чем в других регионах», – пояснил Вадим Волченко.
Он также отметил, что на новогодние праздники будут поставлены дополнительные поезда в Крым из регионов России. В связи с этим стоит ожидать, что турпоток будет на уровне прошлых лет.
«Круглогодичные отели и санатории постоянно совершенствуют курортную инфраструктуру, в том числе за счет правительственных грантов на строительство теплых бассейнов, создание доступной среды. В Крыму комфортно должно быть всем», – отметил министр.