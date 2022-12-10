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2 часа назад

Чем должны обеспечить аграрии сельского туриста

Мир24

С 1 марта 2023 года агротуризм в России должен будет отвечать требованиям, которые утвердил Минэкономразвития. Так, в помещениях, где принимают путешественников, должны быть свет, вода, постельное белье. Что еще ждет людей, пожелавших приобщиться к сельской романтике, разбиралась «Парламентская газета».

Чем должны обеспечить аграрии сельского туриста
Фото: Мир24Мир24

Сельский туризм начал набирать популярность в России. Это не просто отдых за городом, а погружение в фермерскую жизнь. Агротурист может научиться доить коров, приобщиться к сельхозработам, покататься на лошадях, попариться в бане. Организовывать такой туризм могут сельскохозпроизводители – как крупные предприятия, так и фермеры.

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Согласно документу, разработанному Минэкономразвития, помещения для путешественников, центральный вход и ведущие к нему дорожки должны освещаться. Важно предусмотреть и аварийное освещение. Постояльцы должны быть обеспечены горячей и холодной водой, в том числе питьевой. Можно или поставить кулер, или выдавать каждому туристу минимум одну пол-литровую бутылку воды в сутки. Температура в помещениях должна быть 18-24 градуса в холодное время и 20-28 градусов – в теплое. При этом можно использовать отопительные приборы. Комната на одного человека не может быть меньше шести квадратных метров, на двоих – восьми, а на нескольких постояльцев должно быть предусмотрено по четыре метра на каждого. Около центрального входа необходимо установить устройство для чистки обуви.

Для агротуриста необходимо припасти два полотенца и постельные принадлежности. Санитарные комнаты могут быть и на улице, но в них обязательно должен быть свет. Вместо душа может быть и баня. Обязательно наличие инструкции о пожарной безопасности.

Есть и некоторые послабления: для жилищ коренных малочисленных народов (чум, юрта) единственное обязательное правило – наличие освещения.

Набор требований минимальный, его можно выполнить спокойно, без дополнительных затрат, считает один из авторов закона о поддержке сельского туризма, заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Те конкретные примеры сельского туризма, с которыми мне приходилось сталкиваться, уже соответствуют таким требованиям», – отметил он.

Отдых в России,Андрей Исаев,Минэкономразвития,Единая Россия,
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