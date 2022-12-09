В Ингушетии появится «Город мастеров»

«В Ингушетии приступили к реализации проекта по созданию творческой площадки из семи зон с гончарными и плотницкими мастерскими. Туристическая зона „Город мастеров“ возводится грантополучателем близ федеральной трассы „Кавказ“. Средства на эти цели выделены в рамках новой турпрограммы „Национальные туристические маршруты“», — сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.