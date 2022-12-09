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1 час назад

В Ингушетии появится «Город мастеров»

«Это Кавказ»

В Ингушетии началось создание творческой зоны «Город мастеров» с гончарными и плотницкими мастерскими, где туристов и местных жителей будут обучать азам народных промыслов.

В Ингушетии появится «Город мастеров»
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»

«В Ингушетии приступили к реализации проекта по созданию творческой площадки из семи зон с гончарными и плотницкими мастерскими. Туристическая зона „Город мастеров“ возводится грантополучателем близ федеральной трассы „Кавказ“. Средства на эти цели выделены в рамках новой турпрограммы „Национальные туристические маршруты“», — сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Земельный участок для создания творческой площадки выделен в западной части Сунжи по улице Добровольцев. На этой территории возведут ряд модульных домов, также там будет работать ассоциация ремесленников республики.

«Проект предусматривает создание комплекса из нескольких отдельных зон с музейно-выставочной площадкой, специальными фотозонами (арт-объекты), гостевым домом. У жителей появится возможность осваивать навыки гончарного, плотницкого дела, приобщаться к декоративно-прикладному искусству», — отметили в пресс-службе.

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