В Ингушетии появится «Город мастеров»

В Ингушетии началось создание творческой зоны «Город мастеров» с гончарными и плотницкими мастерскими, где туристов и местных жителей будут обучать азам народных промыслов.
«В Ингушетии приступили к реализации проекта по созданию творческой площадки из семи зон с гончарными и плотницкими мастерскими. Туристическая зона „Город мастеров“ возводится грантополучателем близ федеральной трассы „Кавказ“. Средства на эти цели выделены в рамках новой турпрограммы „Национальные туристические маршруты“», — сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
Земельный участок для создания творческой площадки выделен в западной части Сунжи по улице Добровольцев. На этой территории возведут ряд модульных домов, также там будет работать ассоциация ремесленников республики.
«Проект предусматривает создание комплекса из нескольких отдельных зон с музейно-выставочной площадкой, специальными фотозонами (арт-объекты), гостевым домом. У жителей появится возможность осваивать навыки гончарного, плотницкого дела, приобщаться к декоративно-прикладному искусству», — отметили в пресс-службе.