Иностранные туристы едут в Новосибирск лечиться грязью

Сегодня Новосибирская область занимает 7 место в стране по объему оказанных платных медицинских услуг и 12 место по санаторно-курортным услугам среди регионов России, рассказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

«Темпы роста сектора мирового медицинского туризма в настоящее время считаются одними из наиболее высоких. Новосибирская область занимает 7 место в стране по объему оказанных платных медицинских услуг и 12 место по санаторно-курортным услугам среди регионов России», – отметил министр.

За 10 месяцев 2022 года объем рынка платных медицинских услуг в регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 1,4 раза. Услугами медицинских учреждений Новосибирской области за 2 года воспользовались порядка 50 тысяч иностранных граждан из 84 стран мира, говорит Лев Решетников.