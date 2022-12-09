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3 часа назад

Названо число туристов, посетивших Москву с января по сентябрь 2022 года

Мир24

За девять месяцев 2022 года Москву посетили более 14 млн туристов. В летний период их число превысило шесть млн, пишет РИА «Новости».

Сколько туристов посетили Москву с января по сентябрь 2022 года
Фото: Мир24Мир24

По словам председателя Комитета по туризму столицы Евгения Козлова, летом в город приехали 6,2 млн туристов. С января по сентябрь количество туристов превысило 14 млн, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

За три квартала этого года в Москве прошло около пяти тыс. деловых мероприятий, это говорит о возвращении на допандемийный уровень.

Напомним, ранее стало известно, что российские туристы все чаще выбирают зимний отдых в Беларуси. А эксперт по туризму подсказал, что самые выгодные цены на путевки – на старте бронирования.

Отдых в России,Евгений Козлов,
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