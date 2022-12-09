Сколько туристов посетили Москву с января по сентябрь 2022 года

За девять месяцев 2022 года Москву посетили более 14 млн туристов. В летний период их число превысило шесть млн, пишет РИА «Новости».
По словам председателя Комитета по туризму столицы Евгения Козлова, летом в город приехали 6,2 млн туристов. С января по сентябрь количество туристов превысило 14 млн, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
За три квартала этого года в Москве прошло около пяти тыс. деловых мероприятий, это говорит о возвращении на допандемийный уровень.
Напомним, ранее стало известно, что российские туристы все чаще выбирают зимний отдых в Беларуси. А эксперт по туризму подсказал, что самые выгодные цены на путевки – на старте бронирования.