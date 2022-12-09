Сколько туристов посетили Москву с января по сентябрь 2022 года

За девять месяцев 2022 года Москву посетили более 14 млн туристов. В летний период их число превысило шесть млн, пишет РИА «Новости».

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По словам председателя Комитета по туризму столицы Евгения Козлова, летом в город приехали 6,2 млн туристов. С января по сентябрь количество туристов превысило 14 млн, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

За три квартала этого года в Москве прошло около пяти тыс. деловых мероприятий, это говорит о возвращении на допандемийный уровень.