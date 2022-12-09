Где отыскать самые красивые деревни Русского Севера

Времена меняются, а загадочный и таинственный Русский Север до сих пор хранит исконно русские традиции и деревенский уклад жизни. Именно здесь сохранились вековые избы, маленькие уютные церквушки и, главное, первозданная природа. Неудивительно, что ассоциация самых красивых деревень России включает в себя в основном северные населенные пункты — живые, не превращенные в музеи селения с традиционным деревенским бытом и «выдающимся историко-культурным и природным наследием». «Лента.ру» отобрала самые красивые и самые интересные деревни, присоединившиеся к ассоциации. Почему их стоит посетить и что там посмотреть?

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Ошевенский Погост

Lenta.ru

Начинаем нашу подборку с Ошевенского Погоста. Эта деревня первой среди северных деревень присоединилась к ассоциации. Деревня расположена на реке Чурьега. В 1460-е годы преподобный Александр Ошевенский основал в здешних краях Свято-Успенский монастырь. Он славился строгостью и мужеством, с которыми трудился в созданной обители. Александр ввел строгий устав, требовавший соблюдать полное молчание в храме. В своих кельях иноки монастыря не должны были сидеть без дела ни минуты — им полагалось постоянно творить молитву и читать псалмы. Старец, который приехал с Александром из Кирилло-Белозерского монастыря, где тот принял монашеский постриг, не выдержал жизни в такой строгости и уехал обратно.

В свое время Александро-Ошевенский монастырь имел огромное значение для местных жителей, но после революции был разграблен и прекратил свое существование. Во времена СССР некоторые постройки монастыря использовались под хозяйственные нужды. В 1960-е годы обсуждался вопрос восстановления обители, однако дальше разговоров дело не пошло. Сейчас монастырь находится на начальном этапе восстановления, но туристы, несмотря на это, могут оценить величие строгой северной обители. Главное сооружение монастыря — собор Успения Пресвятой Богородицы — сейчас в руинах, но в былые времена это был огромный двухэтажный храм с шестью приделами и колокольней.

Привлекающие путешественников места буквально окружают монастырь со всех сторон. Это камни-следовики, вокруг которых проводят праздники и к которым прикасаются, чтобы согреться в мороз, и святой родник, у которого на своем пути останавливался Александр Ошевенский, и священная роща из сосен, высаженных кругом. Хорошо сохранилась церковь Богоявления 1787 года постройки — полностью деревянная, с восьмигранным куполом и отдельно стоящей колокольней, с расписным потолком, известным как «небеса». Деревянных построек тут в изобилии, чего стоят одни только исполинские избы, многим из которых уже по двести лет.

Веркола

Lenta.ru

Село Веркола — одно из самых древних и самых больших сел на реке Пинега. Первые упоминания о Верколе относятся к XV веку. Там родился, жил и работал русский писатель Федор Абрамов. В своих произведениях он неоднократно признавался в любви к северному деревенскому укладу. «Вся человеческая история — только миг в жизни Вселенной. Но как хорош этот миг! Воздух, тишина, красота, Веркола моя ненаглядная...» — писал влюбленный в свою малую родину Абрамов.

Таким мигом Веркола была и остается по сей день. Село стоит на живописной быстротечной реке. Его протяженность составляет около четырех километров. Общая форма поселений Верколы — самая древняя во всем Пинежье. Основой пространственной композиции здесь выступает природная среда, она же задает масштаб архитектурных сооружений, которые являют собой образец древнего зодчества. Дома здесь выстраиваются в ряд, строго повторяющий изгибы береговой линии. Окна же обращены к реке, что создает характерный облик северной деревни.

Судя по отзывам путешественников, жизнь в Верколе течет тихо и размеренно. Излюбленным местом для отдыха и созерцания красот у местных и гостей села стала так называемая Красная горка. Вскоре здесь, возможно, появится смотровая площадка.

Нижмозеро

Lenta.ru

Об этом старинном поморском селе известно крайне мало. Находится Нижмозеро в глубинке Онежского полуострова. Добраться туда довольно непросто даже летом — понадобится лодка и хороший сопровождающий, который знаком с системой местных озер и проток. Зато эстетическое удовольствие отважным туристам обеспечено уже на этом этапе!

В столь удаленном от любопытных глаз месте сохранилось множество старинных изб, амбаров и бань. Судя по работам известных русских живописцев Абрама Архипова и Василия Рождественского, облик села практически не изменился за последнее столетие. Путешественников здесь по-прежнему встречают бревенчатые дома вдоль реки, местами чуть покосившиеся, но достаточно прочные и очаровательные. Не сохранился тут разве что шатровый Никольский храм — он сгорел в 1970-е годы. Шатер храма в высоту составлял 33 метра и был виден издалека со стороны воды. Сейчас на его месте стоит крест.

Когда появилось Нижмозеро, точно неизвестно. Никольский храм срубили в 1661 году. О богатой истории поселения свидетельствует фольклор, который до сих пор по крупицам собирают местные краеведы. В 1881 году здесь родилась песельница Федора Андреевна Митрофанова. Ее отец работал на отхожих промыслах, а мать растила пятерых детей, которых помогала нянчить старшая Федора. Несмотря на тяжелую крестьянскую жизнь, она с радостью впитывала народные песни, причеты, сказки, легенды. Начиная с 14 лет ее звали на свадьбы как коробейницу (или плакальщицу), чтобы она поплакала за невесту — таков был местный обычай. В 19 лет Федору насильно выдали замуж. Мужа она впервые увидела под венцом и уехала с ним в деревню Луда. Записи некоторых ее песен дошли и до наших дней.

Кимжа

Lenta.ru

Эта деревня, основанная простым крестьянином с Пинеги в начале XVI века, немного выделяется среди остальных. Главным образом — тем, что особый след здесь оставили язычество и старообрядчество. Внимательный турист сразу обратит внимание, что возле некоторых домов в Кимже стоят кресты — и неспроста. Это так называемые обетные кресты. Их ставили на месте захоронения. А захоронения делались там, где просил усопший. Чаще всего — на земельном наделе. Кладбища же в поселении не было до середины XX века.

Кимжа считалась одним из важнейших центров старообрядчества на Русском Севере. Несмотря на это храм староверов не сохранился, а место главного культового сооружения заняла Одигитриевская церковь. Этот храм уникален своей архитектурой. Он представляет собой «шатер на крещатой бочке» — такая конструкция встречается только в деревнях Пинежского и Мезенского районов. На первый взгляд церковь похожа на безликий новодел, но в действительности ее возвели в 1709 году. Современный вид храму придают свежие доски, которыми его обшили во время ремонта, длившегося почти десять лет. Под досками же — подлинный многовековой сруб.

Кстати, избы в Кимже до сих пор топят дровами, так как магистрального газоснабжения в деревне нет. Готовят многие тоже по старинке — в русской печи. По рассказам путешественников, местные жители очень гостеприимны и готовы, как говорится, и накормить, и напоить, и спать уложить.

Вершинино

Lenta.ru

Одна из самых популярных у туристов северных деревень, административный центр Кенозерского сельского поселения, расположена на полуострове, образованном двумя живописными озерами Кенозеро и Долгое и проливом между ними, и, как нетрудно догадаться из названия, на возвышенности. Главное украшение деревни Вершинино — деревянная Никольская часовня XIX века. Несмотря на серый и довольно невзрачный внешний вид, изнутри эта часовня поражает красотой и великолепием. «Небеса» расписывал иконописец Федор Захарович Иок. В центре композиции — Отец и Сын, а вокруг них библейские персонажи.

Есть в деревне и Успенская церковь Кенозерского погоста, выполненная из белого камня. А в окрестностях, на территории Кенозерского национального парка, работает единственный в России музей эпического наследия «В начале было Слово». В его экспозиции находятся рукописи заговоров, полевые записи былин, а также личные собрания исследователей «Былинного Кенозерья».

Любители старины могут посетить музей «Рухлядный амбар» и посвященный ремесленным промыслам «Амбарный ряд». В последнем представлена внушительная коллекция предметов быта крестьянской семьи. «Амбарный ряд» включает в себя сразу три музея: «Гефестово подворье», «Азбука древодела» и «Китоврасово подворье». Если Гефеста все прекрасно знают как мастера кузнечного ремесла, то Китоврас знаком не каждому. Это мифическое существо языческой Руси, наполовину человек, наполовину конь. Кентавр — греческий родственник Китовраса. «Китоврасово подворье» посвящено глиняной игрушке в виде мужчины с телом коня, в шляпе и с бородой. Для посетителей музея проводятся мастер-классы, на которых можно изготовить глиняную игрушку своими руками.

Бухалово

Lenta.ru

Заканчиваем нашу подборку деревней с веселым названием Бухалово. Кстати, в России таких целых четыре — в Ярославской, Тверской, Владимирской и Архангельской областях. Та, что в Архангельской, входит в Ассоциацию самых красивых деревень, но местные жители настолько скромны, что даже не ставят у себя на въезде табличку с признанием красоты их деревни. Впрочем, деревни с таким названием обычно не оставляют без внимания.

Бухалово находится по соседству с деревней Вершинино, на берегу южного залива озера Долгое. Знающие туристы советуют добираться до Бухалова по воде, а не на машине. Больше всего путешественников поражает тишина и покой, которые царят в этом богом забытом селе. Сейчас там осталось около десятка дворов. И, кстати, возвращаясь к манящему названию, называется Бухалово так потому, что раньше тут жили филины, которые издавали бýхающие звуки. А вы что подумали?

Как во многих деревнях, в Бухалово есть церквушка — небольшая часовенка в честь Николая Чудотворца. Она признана объектом культурного наследия Архангельской области, хотя внутри, говорят, не сохранилось ни одной иконы. Не сохранились и кузница с мельницей, хотя в старину бухаловцы славились ремеслами и даже сами делали кирпичи.