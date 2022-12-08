5 целей для путешествия в Москву

В комитете по туризму Москвы определили пять самых популярных целей для поездки в столицу, сообщает «ФедералПресс».

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Чаще всего жители России едут в Москву к родственниками или друзьям. На втором месте находится противоположная цель поездки – по работе.

Третье место занимает культурно-познавательный туризм, а четвертое – лечебно-оздоровительный. Завершают топ развлекательные мероприятия, которые тоже привлекают туристов из разных уголков страны.