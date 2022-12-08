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17 минут назад

Сахалин вошел в ТОП-8 необычных мест для отдыха россиян на новогодних праздниках

runews24.ru

Российские туристы включили Сахалин в рейтинг самых красивых мест, куда нужно отправиться на Новый год. В рейтинге остров оказался на 4-ом месте, благодаря своей удивительной природе и красивым пейзажам, передает издание «РИАМО».

Сахалин вошел в ТОП-8 мест для отдыха на новогодних праздниках
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Издание отмечает, что климат Сахалина очень разнообразный. Северная часть острова – с вьюгами и метелями, а южная — с туманами и ледяными водопадами.

Также россиянам рассказали о достаточно бюджетном варианте путешествия на остров. Так, цена на авиарейс по маршруту Москва — Южно-Сахалинск на одного человека в период с 27 декабря по 2 января составит порядка 30 тысяч рублей.

Кроме Сахалина, в рейтинге попали Шерегеш, Карелия, Байкал, Калининград и Новосибирск.

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