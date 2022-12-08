Сахалин вошел в ТОП-8 мест для отдыха на новогодних праздниках

Российские туристы включили Сахалин в рейтинг самых красивых мест, куда нужно отправиться на Новый год. В рейтинге остров оказался на 4-ом месте, благодаря своей удивительной природе и красивым пейзажам, передает издание «РИАМО».

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Издание отмечает, что климат Сахалина очень разнообразный. Северная часть острова – с вьюгами и метелями, а южная — с туманами и ледяными водопадами.

Также россиянам рассказали о достаточно бюджетном варианте путешествия на остров. Так, цена на авиарейс по маршруту Москва — Южно-Сахалинск на одного человека в период с 27 декабря по 2 января составит порядка 30 тысяч рублей.