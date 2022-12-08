Стало известно об одном из самых живописных мест России

О самых живописных местах одного из регионов России стало известно «Мосленте» из разговора с жителем Тамбовской области, фотографом Евгением. Он посоветовал туристам посетить заповедник «Воронинский» в Тамбовской области.
«Это единственная особо охраняемая природная территория федерального уровня и находится он на территории Кирсановского и Инжавинского районов Тамбовской области. Турист может добраться сюда на машине. По предварительной записи можно попасть на интересные экскурсионные маршруты», — рассказал собеседник «Мосленты».
Наиболее живописным местом в самом Тамбове Евгений назвал набережную реки Цны.
«В целом, на мой взгляд, это все. Мне кажется, что наиболее интересные места можно найти как раз в области», — заявил он.