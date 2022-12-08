Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+13° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
57 минут назад

Стало известно об одном из самых живописных мест России

Мослента

О самых живописных местах одного из регионов России стало известно «Мосленте» из разговора с жителем Тамбовской области, фотографом Евгением. Он посоветовал туристам посетить заповедник «Воронинский» в Тамбовской области.

Стало известно об одном из самых живописных мест России
Фото: МослентаМослента

«Это единственная особо охраняемая природная территория федерального уровня и находится он на территории Кирсановского и Инжавинского районов Тамбовской области. Турист может добраться сюда на машине. По предварительной записи можно попасть на интересные экскурсионные маршруты», — рассказал собеседник «Мосленты».

Наиболее живописным местом в самом Тамбове Евгений назвал набережную реки Цны.

«В целом, на мой взгляд, это все. Мне кажется, что наиболее интересные места можно найти как раз в области», — заявил он.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители